同居男女│女生返家驚見伯母單獨入咗屋　知道男友瞞住咁做更嬲

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-07 11:00

情侶同居要享受甜蜜二人世界，首先要坦白兼互相尊重，如果沒溝通過就私自做決定，隨時帶來感情危機！有女生日前在討論區發文，表示跟男友同居不久，有日不適早退回家休息，詎料一打開門驚見男友的媽媽身處屋內，追問後才知男友在未經她同意下，私下將鎖匙交給媽媽，令她無奈又憤怒。

有日不適早退回家時，一打開門驚見男友媽媽在家，追問後才知男友在未經她同意下，將鎖匙交給了媽媽。（《BB來了》劇照）

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該網民在香港討論區以「出黎（嚟）同居，但男朋友比（畀）左（咗）鎖匙佢阿媽 」為題發文，指自己剛同男友搬出來同居，昨日身體不適，所以早退回家休息，不料一開門竟見到男朋友媽媽，「話上嚟睇下我哋有冇嘢要幫手、執下屋咁」，雖然感到古怪，但跟她交代幾句就入房睡覺。

樓主翌日追問下，男友才告知將已鎖匙給了媽媽，「佢話反正有人幫手清潔，同埋佢阿媽又唔會做咩」，令樓主感到無奈及不被尊重，「但佢完全冇問過我，佢阿媽如果冇啦啦上嚟咁點算？」，又質疑男友長大了還要讓媽媽來幫手，「有咩做唔嚟點解唔同我講先？」

帖文引起網民熱議，有人表示很有共鳴，直言日後只會陸續有來，又指整件事問題在於男友未有商量下就自作主張，而且通過了「媽寶」認證。

按圖看網民意見▼▼▼

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