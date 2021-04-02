卡通看歷史｜最被《三國演義》神化漂白人物　真實馬超不仁不義？

撰文： 田中貴 最後更新日期： 2021-04-02 21:00

中國名著《三國演義》抹黑及漂白不少三國歷史人物，一向以輕鬆手法拆解古今中外歷史的YouTube頻道「cheap」經研究後，認為蜀漢「五虎將」之一的馬超漂白得最多，從一名不仁不義之人，「華麗轉身」變成忠孝雙全的帥將。

在武功、外表及性格三方面，小說《三國演義》和正史《三國志》的馬超沒有太大分別，但品德完全不同。（YouTube影片截圖）

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《三國演義》中的馬超貴為蜀漢「五虎將」之一，站在正義一方，除了少許有勇無謀外，幾乎全身都是優點，其中之一就是對忠於漢室的父親馬騰表現孝順，馬超初登場時為了被書中大反派曹操殺害的父親起兵報仇，攻到曹操割鬚棄袍，殺得對方片甲不留，作者羅貫中藉今場戰爭描寫馬超盡孝，而且兩父子都有匡復漢室的決心。

羅貫中3次描述馬超的外表，面貌俊美，雙眼炯炯有神，體態壯碩，穿上銀色鎧甲及白色戰袍，劉備更稱他為「錦馬超」，武力方面，劉備、關羽、諸葛亮、曹操等人先後用言言語或書信評論馬超之勇，當中曹操更認為馬超媲美呂布，實戰上，羅貫中更寫到馬超精於騎術及射箭，槍法超群，分別和許褚及張飛打得難分難解，攻打成都時，劉璋聽聞馬超領軍立即投降。

但小說歸小說，正史中的馬騰曾經歸順於以曹操為首的漢室，派過馬超攻打袁紹兒子的軍隊，隨後感到年紀大，將軍權交給馬超，自己過退休生活，所以馬騰與曹操關係並非惡劣。

馬超隨後攻打曹操，根本與父親馬騰沒有關係，相反曹操攻打漢中的張魯，附近的馬超及其他軍閥覺得受到威脅，所以先發街制人，主動起兵反曹，其中一名老軍閥猶疑時，馬超聲稱對方兒子和馬騰一早在曹軍控制的城市內，如果他們死了，馬超願意當義子，兩父子繼續造反，最後曹操殺了馬騰、其兒子馬休及馬鐵等二百多人，馬超變相間接害死父親及胞弟。

當時的人評價馬超時，認為他是不仁不義之人，不理會父親及胞弟的安危，就舉兵反曹，最終連累到父弟。

在武功、外表及性格上，《三國演義》和正史中的馬超沒有太大分別，但品德完全差天共地。

【本文獲YouTube頻道「cheap」授權】