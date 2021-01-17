人夫想「追仔」同老婆鬧交　WFH照返工　老細神開解背後有陰謀？

疫巿下不少公司都推行「WFH」（work from home）政策，在這種情況下仍堅持回公司工作，背後必有不同原因。有網民近日投稿到facebook專頁，表示有已婚男同事因「追仔」問題幾乎與妻子天天吵架，故即使公司安排了在家工作，他仍決定回辦公室工作。直至一次老闆突然回公司，見到該男同事後查問原因，之後不但未有責罵半句，反而以「過來人」身份分析太太誕女的辛酸，開解了該名同事，令樓主亦大讚：「我老闆其實幾ok㗎。」其老闆更沒有居功，反而笑稱自己「冇咁偉大」，只是想為公司慳電費，因他還要養女兒。該名老闆幽默地自爆「陰謀」，獲網民激讚。

有位爸爸級同事因為「追仔」問題與妻子幾乎天天吵架，結果情願每日朝九晚六回公司工作。（《未生》劇照）

該網民日前投稿到facebook專頁「辦公室日報」，表示老闆早前宣佈了員工在家工作，但有位爸爸級同事因為與妻子幾乎日日吵架，結果情願每天朝九晚六回公司工作，以逃避與妻子正面交鋒。

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樓主解釋，該同事是家中長子嫡孫，已有1名可愛女兒，但因家中長輩希望可以再抱孫，加上自己亦想「追仔」，於是不斷說服妻子。不過對方表明「唔肯再生」，結果夫妻日嘈夜嘈，「由第1波疫情嘈到而家第4波」。

有次老闆突然公司，見到該員工回來工作，經開解後對方自此未有在WFH期間再回公司。（《未生》劇照）

樓主又指，其實很多同事曾力勸該名同事放棄生仔念頭，除了因為夫妻無共識，加上已有女兒，亦認為無必要為了長輩意見而迫妻子生第2胎，「呢啲嘢邊有得迫㗎？當個老婆係生育機器咩！更何況而家咩年代，點解一定要生個仔先叫圓滿，已經有個女啦」。

不過該同事似乎未有聽取大家的意見，依然繼續在公司工作。直至有次老闆突然回來才被踢爆，而同事自此未有在WFH期間再回來公司工作。最近公司轉回A、B更模式上班，樓主碰巧見到老闆，於是就問對方有否責罵同事悄悄回來工作。

老闆指當時並無斥責同事，反而分享了7年自己太太前誕下女兒的辛酸，令樓主不禁大讚是位偉大的好老闆。

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不過老闆卻幽默的稱：「我先冇咁偉大，全部同事返嚟又係開晒公司啲燈，一個同事返嚟又係開晒啲燈，電費唔使錢呀？我仲有個女要養㗎，諗唔通就自己去自修室做嘢啦！返office搞搞震！」

（辦公室日報）

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