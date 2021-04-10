【裝修實例】鴨脷洲漁安苑450呎2房　40萬設計時尚廚房仲有驚喜位

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-04-10 11:00

文：裝修佬 灰色家居入型入格，但要配合得宜，不過份暗沉冰冷，其實並不簡單。今次裝修佬大家帶參觀一個450呎2房1廳居屋單位，它位於鴨脷洲漁安苑，正正是能平衡型格與柔和感的現代簡約風格室內設計。

↓↓↓ 點擊即睇灰色型格家居↓↓↓

+ 8 + 8 + 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

基本資料：

鴨脷洲漁安苑／450呎／2房1廳／工程費用約40萬

客飯廳設計

單位以灰、白、木色為主調，灰色帶來時尚現代感，而木色帶來溫暖柔和感，再以白色帶來明亮及平衡整體觀感，三種顏色配合得宜。

從玄關位置開始，設計師設計了一整面白色與木色的玄關及飯廳飾櫃，櫃中層加入了暖色系的LED燈帶，柔和同時帶出延伸效果，加強飯廳的空間感。

客廳有一幅橫跨飯廳與客廳的灰色藝術漆特色牆，為了加強一體性的感覺，房門採用了暗門，令視覺更加順暢。特色牆上使用了燈糟及射燈，射燈突顯藝術漆高雅的紋路之外，燈糟也能增加柔和光線效果。

以白色與木色為主調的飯廳飾櫃，柔和之餘同時帶出延伸效果，加強空間感。（裝修佬提供）

廚房設計

由於客廳只有單邊窗，為了補足飯廳的自然光源，玄關旁的廚房使用了清玻璃門採光，讓陽光滲進屋內時能保持廚房及客飯廳的明亮感。

廚房同樣以時尚風格去設計，廚櫃櫃門使用了意大利E1飾面板，下方櫃門使用灰石紋飾面，而上方吊櫃則使用鮮色木紋飾面，石與木兩種配色紋路碰撞，刺激視覺觀感，非常入型入格。

廚櫃內部另有驚喜，櫃桶內側選用了歐洲五金配件名牌的玻璃側櫃桶，黑色金屬與磨砂玻璃使廚櫃的型格感大大提升，有如外國高級的時尚廚房設計。

為了增加廚房的儲物和料理空間，廚房一設置了貼牆櫃，中層可打開增加料理台，可放置不同煮食電器，滿足經常煮食的戶主要求，設計師也考慮到使用方便性，在櫃內牆身加入電掣位，方便使用電器，可見設計師精心規劃過如何使用空間，十分貼心。另一邊也加入了活動層板，盡可能提升廚房的使用空間。

房間設計

走入睡房，為配合睡房的休息作用，主要使用沉實的深木色和白色，整體感觀變得相對柔和。衣櫃與書枱一體化設計，櫃身安裝電視位置內有乾坤，背板是一個向上揭門，增加了內置儲物空間。

讀者如有查詢，歡迎向「裝修佬」fb留言或私訊，裝修佬將會繼續撰文問解答大家疑問：按此

作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

↓↓↓裝修實例｜粉嶺花都廣場392呎2房改1房 25萬翻新提升家居風格↓↓↓

+ 11 + 11 + 11

↓↓↓藍田麗港城700呎2房 60萬建兒童睡房夢幻小天地│裝修實例↓↓↓