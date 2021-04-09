百呎納米新盤驚現透明廁所　激似時鐘酒店　網民：有朋友嚟點算？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-09 19:00

【奇則／裝修／納米樓／設計／廁所】設計這回事，未必是凡夫俗子能明白，有網民在討論區發文，指日前參觀了1個百多呎的納米樓新盤單位，驚見洗手間竟然是以透明玻璃設計，雖然看起來空間感大增，但令樓主大感不能接受，反問：「時鐘（酒店）咩？」

有網民指早前參觀了1個百多呎的新盤單位，驚見洗手間竟然是以透明玻璃設計，令他大感不能接受，反問：「時鐘（酒店）咩？」（示意圖，非涉事單位）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該網民在香港討論區以「真係有人接受到屋企個廁所係透明玻璃？時鐘咩？」為題發文，指近日陪朋友睇樓，參觀了1個百幾呎的納米樓新盤單位，當中的廁所竟然以透明玻璃設計，直呼「真係唔明咩設計師設計到咁？」。他又指雖然這種面積的單位，多數只是1個人居住，但「一個人都有朋友架嘛，朋友嚟到想去個小便都唔知點去」，相信當時場面會非常尷尬，並問正常情況是否會再改裝修。

帖文引起網民熱議，不少人都驚嘆現時的樓盤設計都相當開放，又擔心馬桶與床頭只有1塊玻璃之隔，會有異味充斥房間。有網民就分析用透明設計並非為了增添情趣，而是讓納米單位空間看起來大一點，亦有人建議可以這樣做修改設計▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

大埔仁興街唐樓近日有業主出租80至90呎「單位」，月租3000元，內有碌架床、冷氣、廁所等，惟網民發現業主只是將廁所改裝成「一應俱全」的劏房單位，馬桶對着睡床，廁所洗手盤變成煮食位置，慨嘆：「住係香港真係好折墮」。

有大埔業主將單位廁所改裝再出租，80至90呎「單位」月租3000元。（fb截圖）

同場加映：九龍站樓盤設計特別 浴室洗手盤旁放電腦 網民：貧窮限制想像

同場加映：美國奇則之浴缸放廚房 ↓↓↓

香港土地問題嚴峻，不時都會出現細盤奇則，以用盡每一吋空間。不過美國紐約亦有一個開放式單位裝修近日熱爆網絡，皆因屋內的浴缸竟然是放在廚房位置，與廁所分開，正正夾在煮食台與雪櫃中間，不仔細看還以為單位沒有浴室呢，有網民就笑說：「可以沖住涼食早餐，真棒！」