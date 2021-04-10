夫婦月入16萬　想用父母公屋抽鑽石山啟鑽苑　1個原因被網民鬧爆

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-10 16:33

【公屋／居屋 / 上車 / 買樓】香港地一屋難求，但公屋戶既可享受平租，又可選擇換樓上購買公營房屋低價做業主，難怪被喻為人生大贏家。有港男在連登討論區發文，指年邁父母住在公司，他有意將該公屋單位拿來抽居屋，例如抽鑽石山的屋苑（綠置居啟鑽苑項目將於5月接受申請），如有幸抽中就會讓他與妻女及外傭居住，並以1.2萬元另租單位予父母居住，並詢問網民有關做法是否可行。惟在網民一再追問下，樓主自爆更多細節，包括夫婦月入達16萬元，不少人直斥他們入收高，毋須與他人爭購公營房屋。

有港男在連登討論區發文，指有意將父母的公屋單位拿來抽居屋，如有幸抽中就可讓他與妻女及外傭居住，再另以1.2萬租樓予父母居住。（資料圖片）

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該港男在連登討論區以「會唔會拎爸媽間公屋抽新居屋？」為題發文，表示父母分別67、68歲，表明不希望搬到其他區居住，但當他們百年歸老就要交還公屋，遂想到可以用兩老的公屋以綠表抽新居屋，例如「抽鑽石山」。樓主表明有幸抽中，他會與妻女和外傭遷入新居，其後再以1.2至1.3萬元租私樓單位予父母居住，又稱「一手居屋過5年好易升2-3球（200至300萬）」。

毗鄰鑽石山港鐵站的地皮被稱為「無敵地段」，該處的居屋項目「啟翔苑」已於去年完成抽籤，而綠置居「啟鑽苑」項目則於今年5月抽籤。

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樓主補充，指結婚後已在公屋除名，該單位為父母名下，而他們一家4人則以每月1.7萬元租樓，又透露自己跟太太月入達16萬元，但一直沒有買樓入市，「見居屋咁平先諗吓」，目標是買到500呎單位。

樓主解釋自己想用公屋抽居屋，是因為被父母迫「上車」，「其實係老豆阿媽成日煩我要我買樓」。他又指自己有兄弟姊妹，但一直由他獨自供養父母，父母則用錢補貼其他低收入的兄弟姊妹，遂問道「（父母）可以做定平安紙剩係傳間屋畀我一個？就唔涉及業權轉讓？」，又無厘頭再問「爸媽離婚係咪可以拎其中一個名去抽又唔駛放棄間公屋？」。

不過，網民聽完樓主的背景後，都不贊成他用公屋換居屋的做法，直言樓主與太太收入如此高，根本不需要跟其他有需要人士爭居屋，並批評他一心「謀住」年邁父母的公屋；不過亦有網民認為，「抽咗先算，你估咁易中咩？」。

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