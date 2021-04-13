小一囝囝謊稱放假曠課　港媽鬧外傭冇睇實　網民轟：父母最大責任

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-13 13:00

許多家庭都會聘請外傭照顧小朋友，但教育子女的責任不能因此便假手於人。有網民在討論區發帖，指她日前聽朋友分享親戚的育兒故事，稱該名已為人母的親戚一直有僱用外傭，以便照顧就讀小一的兒子，惟兒子近日撒謊指學校放假而曠課，她得知後卻第一時間大罵外傭，指責她沒有檢查清楚學校時間表，做法引來網民批評。

小一兒子謊稱學校放假，母親得知曠課一事後卻大罵外傭沒有查核清楚。（《親親我好媽》劇照）

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樓主在香港討論區發文，指其朋友的表姐育有1名兒子，現就讀小學1年級，兒子日前告訴她學校放假，家人沒有求證，也沒有查看手冊，便相信真有其事。未料家中外傭事後接獲校方電話查詢，揭發男童無故曠課。

外傭立即打電話通知港媽，卻遭對方大罵一頓，指責她沒有檢查清楚小朋友需要上課的日子，直指事態嚴重，「就算佢（兒子）係講大話都好，但佢仲細，佢唔識分對與錯，但妳作為看管佢嘅人，妳竟然會甩漏」。

樓主批評涉事母親無理指責外傭，認為她應告訴兒子事情的對錯。（《親親我好媽》劇照）

樓主及其友人一致認為涉事港媽未盡好母親的責任，「個仔明明係自己，講到好似外判個老母出去畀人湊咁」，即使兒子只是小一生，但理應已懂得表達自己，「就算唔識分（對錯）都唔代表佢哋細，所以無錯囉，錯就係錯㗎啦！」。

帖文引來網民討論，大部份都同意樓主，指涉事港媽過於依賴外傭姐姐，卻忘記自己也有教育兒子的責任，「畀少少錢以為好巴閉」、「成日諗住自己係判頭，外判父母責任畀老師同外傭」、「我覺得父母最大責任，責無旁貸」、「完全唔關工人事，自己個仔使唔使返學都唔知？」，但也有人認為外傭本應分擔照顧小朋友的責任，此事錯不完全在母親。

（香港討論區）

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