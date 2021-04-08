拍拖結婚23年育1子　港媽爆老公扮好好先生卻屢出軌：覺得好恐怖

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-08 07:00

由學生時代拍拖到結婚，聽起來是令人羨慕的愛情故事，但原來童話背後都可能暗藏暗黑真相。有年近40歲的港媽在網上投稿，指丈夫年長1年，2人由中學交往至結婚已23年，育有1子。她們在人前總擺出模範夫妻的形象，但港媽卻深知丈夫對她從不專一，近日更發現對方扮返工出軌跟第3者開房，令她大感崩潰，「放假就親子活動，平日就出去偷食」，遂問網民如何是好。

有港媽發文指，近日發現丈夫扮返工出軌跟第3者開房，令她大感崩潰。（《夫妻的世界》劇照）

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該港媽早前投稿至Instagram帳戶「couple.murmur」，指與年長1年的丈夫中學已交往，當時已知他跟另1位女同學上床，其後出來社會工作又跟同事有路，「當然佢都一一否認」，所有事情她一一吞下去。

近日她發現丈夫工作上結識了1名26歲的女客人，對話明顯是情侶關係，「老公叫佢做女朋友，寶貝，哩兩個月常常借同客交收，偷時間見面」，甚至知悉他們曾在車內發生關係。丈夫更試過假裝外出工作，實質跟那個女生開房過夜，慶祝相識紀念日，有次他飲醉酒更稱樓主為室友關係，「老公喺屋企會自拍比條女，湊緊仔仔一齊都會chat（傾談）住，兩個相逢恨晚咁」，直言覺得很恐怖，「啲人話我老公個樣都城府深」。

樓主指丈夫在人前一副好好先生的形象，平時放假亦會有親子活動，背後卻出軌。（《夫妻的世界》劇照）

樓主指平時放假有親子活動，疫情之前年年去旅行，自己的生活圍住兒子轉，但丈夫的世界就充滿趣味，「玩車嘢，社交平台從來冇家庭相，冇我哩個老婆嘅樣，只有仔仔」。她又質疑第3者後生又有錢有車，「冇男友都唔霸我老公，老公出糧俾晒錢我持家，我哋仲有性生活，究竟佢哋段關係貪啲咩？」。

對於被多年的枕邊人背叛，樓主感無助，「我對佢一生一心，層樓一齊供緊，未成年就跟佢，仔仔咁細個我唔識點面對」，又指身邊的人都以為2人是模範夫婦，以為丈夫是好好先生，「有冇過來人教吓我點做？一睇到佢哋啲合照就好崩潰，雙方冇提過離婚」，她亦深信丈夫不會對第3者負責任，「冇晒佢幾十年建立包裝好男人形象」，自己卻很想拆穿其真面目，「撕爛面俾人知道佢出軌！」。

帖文引起網上熱議，不少網民都直呼「你老公真係好恐怖」、「根本是《夫妻的世界》情節」，又揶揄他是新一代「時間管理大師」；有人認為如果樓主有經濟能力，還是早早離婚解決，並着她留下證據，「到時爭咩都有證據喺手」，但亦有人認為樓主丈夫自中學已出軌，質疑為何還會相信他▼▼▼

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女友認出軌兼發生性關係 男方被戴帽感崩潰：佢哋喺我屋企張床做（01製圖）

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事主最近就向網民分享事件的最新發展，說自己最初還堅拒相信女友出軌，但最近對方終於承認愛上另一個人，更已經與他發生性關係，親熱地點包括樓主家中的床上：

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