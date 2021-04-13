維修水喉爆出愛火花　港女驚揭媽媽想與男友爸爸發展：心情好複雜

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-13 12:00

媽媽的幸福竟然來自男朋友的爸爸？有港女在討論區上分享，指自己是單親家庭只有媽媽，而男朋友的媽媽則早已去世只有爸爸。港女與男友近日發現，他們的媽媽和爸爸原來一直都有聯絡，因此懷疑他們兩人想進一步發展關係，令港女內心十分之複雜！

港女表示，由於自己的媽媽與男友爸爸疑似想發展進一步關係，因而令她覺得心情複雜。（GettyImages）

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港女在香港討論區上以「男朋友爸爸好似想同我媽媽發展」為題發文，說自己是單親家庭，而男友媽媽在年幼時已經過身。她指雙方家長在去年已經見面，早前家中水龍頭需要維修，剛好自己與男友都要加班，就請從事裝修的男友爸爸上門幫忙。

不料男友事後表示，發現他們兩人的父母有長期聯絡，「內容唔單只係講我哋2個嘅事，我哋懷疑佢爸爸想同我媽媽發展」。港女表示，覺得可以看到自己的媽媽有幸福也是好事，但如果對方是男友爸爸就會覺得心情複雜，「唔講仲以為我拍緊電影」。

港女表示，看到自己的媽媽有幸福也是好事，但對方是男友爸爸就會覺得心情複雜。（GettyImages）

網民們認為，即使兩人的父母結婚，男女雙方本身都沒有血緣關係，因此沒有太大問題，更表示他們晚年有人相伴是好事，雙方家庭又可以親上加親，「又何必太在乎別人嘅睇法？」不過亦有人質疑，如果他們的父母婚後再生小朋友就會引起稱呼問題，又或者港女與男友結婚後有下一代，亦會分不清爺爺嫲嫲及公公婆婆。

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