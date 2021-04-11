港男玩交友App見女友IG照　「影胸唔見樣」都認得　網民：帽事嘅

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-11 22:43

交友App可以結識朋友，但亦可能引起感情危機！有網民在討論區上分享，指在交友App上竟然看到女友IG一樣的性感內衣照，唯一分別是「淨係影胸唔見樣」。他便請教朋友意見，對方表示「一睇就知呢啲係偷相」，並安慰他「唔使太驚」。有網民笑言，樓主不妨在App中約對方出來，那就知道是不是自己的女朋友，但亦有人批評「你玩交友App就得，女朋友玩就唔得？」，不過不少人質疑事件屬「帽事嘅」。

網上不時有人盜用他人的照片，其中內地知名偽娘Cosplayer豪歌的照片是被盜目標之一。（「HaoGe0110」fb圖片）

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樓主在香港討論區上以「喺交友App見到女朋友淨係着內衣影相……」為題發文，分享自己使用交友App的經過：

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事件引起網民討論，有一派網民建議樓主邀約對方，「你喺交友App約佢出嚟咪知呢個係咪你女朋友囉」、「邊個App，等我幫你手約佢出嚟」、「約下咪知囉」。另外亦有人認同樓主朋友所言，「可能俾人偷相啫」，但亦批評樓主「你玩交友App就得？女朋友玩就唔得？」。最後亦有不少人質疑樓主女友可能出軌，笑言「一定帽事嘅」。

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