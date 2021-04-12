港男鬧交後被女友趁熟睡時剷頭髮報復　網民：小心下次係痛極而醒

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-12 22:00

千萬不要得罪女朋友！有港男在討論區上分享，指與女友嘈交後的早上起床時，竟然發現有一大撮頭髮被剷走，即時打電話給女友對質。女友直認行為，更指責是樓主觸怒她才會這樣做，所以不會道歉。樓主直斥女友黐線，更分享了被剷頭髮後的照片。有網民留言指女友行為離譜，足以報警兼告上法庭，不過亦有網民笑言「好彩冇剪錯其他地方」。

樓主上載圖片，指自己與女友鬧交之後，被對方剷走一大撮頭髮。（香港討論區圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主在香港討論區上以「有相……同女朋友鬧交，佢襯我瞓咗剷咗我啲頭髮」為題發文，指事發前一晚與女友因小事鬧交，原本以為過了一晚就會冇事，「點知今日起身嗰時，見到枕頭上面有啲完整嘅頭髮」，於是摸一摸頭頂，內心立即涼了一下，照鏡後更「發現有一撮頭髮俾人剷咗……」

樓主立即打電話給女友，對方直接承認責任，不過同時大鬧樓主，說是樓主激嬲她才令到她這樣做，因此不會道歉。樓主說他在電話中「當場爆咗佢一鑊」，又說女友「真係黐X線」，但最後也自我安慰說：「好在頭髮有啲長，可以遮住佢先……」從樓主上載的照片可見，他的頭頂看來真的是崩了一片，不過幸好附近的頭髮夠長，整理一下或許可以暫時將被剷走的地方遮住。

網民留言指事件性質嚴重，「可以告佢上法庭」、「其實報得警，呢個係蓄意傷人，坐得監」，更認為樓主女友是恐怖情人，「好恐怖啊，可以考慮分手」。不過亦有人笑言，樓主小心下一次就未必是剪頭髮，「下次佢出手你一定痛極而醒，小心！」、「阿彌陀佛，好在唔係其他地方！」。

同場加映：港女搭的士「攻頂」當行山 IG貼相：流下汗，好滿足 男友超傻眼【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

港女搭的士「攻頂」當行山 IG貼相：流下汗，好滿足 男友超傻眼

+ 10 + 10 + 10

同場加映：老公與女同事常WhatsApp 隱瞞行山被踢爆後冷戰 港妻：信任沒了

老公與女同事常WhatsApp 隱瞞行山被踢爆後冷戰 港妻：信任沒了