見家長後男友遭勸分手　女子悉原因極無言：話我讀下午校蠢啲

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-14 15:00

當1對情侶穩定交往後，通常都會見雙方家長，最近有女子就在網上分享與男友家人聚餐的經歷，指開初一切都很順利，直至男友母親問她小學讀上午校還是下午校，她如實回答是後者，對方卻立即「黑面」，甚至事後着兒子與她分手，「原因竟然係話我讀下午校蠢啲」，聽得她狠批「喂，乜年代呀？」。

過往不少小學都採用上下午校制，但現時絕大部份皆轉為全日制。（資料圖片）

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女事主日前在香港討論區發帖，指雖然現時絕大部份學校皆為全日制，但在她年幼時，曾有「上午校係叻人讀，下午校係蠢人讀」的傳言，理由是上午校學生下課後會去補習班，相反下午校學生則不會早上先去補習。她續指，在小學時期，小一原本就讀上午校，但小二時因為家人下午需要工作，擔心她無人照顧，便決定讓她轉至下午校。

事隔多年，事主最近到男友家吃飯，與男友母親「話當年」，說起年幼的軼事，例如以前就讀的中小學。她指，當她分享小學母校時，由於是地區名校，男友母親仍然「幾好面色」，不久卻發現形勢不妥，「佢就問我讀上午定下午校」，她別無所想照實回答，男友的母親立即變臉。

女事主與男友的母親見面後，獲男友告知母親對她印象不好，原因竟是她小學就讀下午校。（《BB來了》劇照）

後來男友將實情告訴事主，「話佢阿媽對我印象唔太好，原因竟然係話我讀下午校蠢啲，叫我男朋友飛咗我……」，令她大感無奈，直指「喂，乜年代呀？」

不少網民看後都叫事主不用將男友母親的說話放在心上，「咁嘅理由都得？」、「認真妳就輸咗」、「蠢定唔蠢，返上下午校無特別關係」，部份網民就提醒，認為未來奶奶已經討厭她，假使日後與男友結婚的話，「（奶奶）也會刁難妳，日子唔好過」、「之前讀下午校都要鬧，係咩阿媽嚟？快啲飛咗條仔，唔係都有排煩」。

（香港討論區）

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