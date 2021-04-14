離家多年與家人重新聯絡　港女悉家道中落感猶豫：保持距離好啲？

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-14 21:00

再見沒有聯絡多年的家人，發現他們生活不似預期應該如何面對？有連登絲打在討論區上發文，指自己多年前已經離家獨立生活，與家人沒有任何來往。近年人漸長就決定再次聯絡家人，詎料家中情況大不如前，本身有能力請工人及住私樓的哥哥更需要搬回公屋老家。媽媽知道樓主如今生活不錯，希望她可以接濟家人及替姪女補習，但樓主直言自己沒有虧欠家人，現在所擁有的都靠自己努力得來，因此擔心自己會被家人拖後腿。

樓主指自己與家人沒有聯絡多年，獨立生活。近年覺得自己長大了，所以再與家人恢復聯絡，但發現家道中落。圖為示意圖，非當事人。（GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

連登絲打「小懶蟲」在討論區上以「多年冇聯絡，發現屋企人家道中落」為題發文，分享自己從小獨立生活，自己養活自己，再次聯絡家人後發現家中境況大不如前。【按圖閱讀詳情▼▼▼】

+ 14 + 14 + 14

網民普遍認為樓主不應提供幫助，甚至有人覺得樓主不應該主動聯絡家人，「理性層面唔應該幫，感性層面應該幫」。網民認為樓主「拿屎上身」，又說本身家人都以「放養」方式照顧樓主，如今樓主不用為家人的人生負責，「一開始就補習 再遲下就俾錢接濟你阿哥」，要求只會無窮無盡。

不過亦有人建議，樓主可以考慮提供適量幫助，「例如間中請食餐飯，幫手買下日用品之類，當係用錢換返你嘅天倫之樂」。網民亦提到，大家始終都是家人「冇隔夜仇」，「你當幫下自己阿媽，孝順返積下福都好」。

同場加映：老公付$6000家用 高薪港媽負責租樓供書教學保險請工人：決離婚【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

+ 5 + 5 + 5

同場加映：媽媽過世2年未釋懷 老爺奶奶暗寸無娘家 台女：我還有爹，好嗎【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】