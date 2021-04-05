港男借家人錢炒股　買末日Call/Put慘被左一巴右一巴　終娶妻夢碎

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-05 08:00

不少港人為求將存款愈滾愈大，都會投資股票以賺取更高報酬，甚至交易衍生工具。1名男網民日前在討論區發文，指早前向家人借款，起初交易期權有少許回報，但之後卻遇上科技股回調而大蝕10多萬元，隨後又因貪心沒有把握平倉機會，導致目前勁蝕36萬元，卻又不敢告訴家人真相，大嘆未來2年都要還債。

1名男網民在討論區分享交易期權的輸錢經過，坦言至今已大蝕36萬元。 （Austin Distel／Unsplash）

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該名20多歲的男網民最近在連登討論區以「〔求指點〕炒股蝕咗3X萬」為題發帖，表示自己曾向家人借錢炒股，起初靠買入認購期權（Long Call）而小賺，初嚐甜頭後便玩風險極高的「末日Call」，導致倒輸10多萬元。不過，樓主仍未收手，希望再以末日期權「捲土重來」，結果一輸就是36萬元【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

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樓主直言已經知錯，自輸錢以來一直非常內疚，亦不敢告訴家人炒輸股票一事，打算私下慢慢儲錢再還給家人，慨嘆「原本只想快啲賺到第一桶金同女朋友結婚出去住，呢家嚟緊2年都係還債…」。

不少網民看後直指樓主是「賭仔心態」，「你唔係炒股，你係賭緊錢」、「妄想一朝發達咪咁」、「你返唔到轉頭，唔好掂股票，你好快會嫌賺得小又嚟賭過」，又勸喻樓主近期應腳踏實地打工賺錢，先儲錢還給家人，「打多幾份part time還錢」、「儲錢腳踏實地重新嚟過，其實好小事啫」。

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