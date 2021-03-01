家人欠債女友打2份工幫補　想做無性交易PTGF　港男：無可能原諒

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-01 21:51

家中有人欠債，其他成員就要幫忙償還？有港男於討論區發文，指女友的家人欠下大筆債務，她為了協助盡快還錢已不惜打2份工，更堅持不願收男友的錢。惟債務愈滾愈大，女友早前竟提出有意當無性交易的PTGF（出租女友）賺錢，港男聞言震驚又無奈，只好花整晚時間勸阻，女友表示會再想辦法。港男坦言如女友做PTGF，自己無可能原諒，但女友始終未有答應不會「下海」。

有港男於討論區發文，指女友為了幫家人還債，竟想到做不涉性事的PTGF（出租女友），令他大感驚訝。（《雛妓》劇照）

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該名港男早前於Dcard討論區以「女朋友話要做PTGF」為題發文，稱早已知道女友家人欠下大筆債務，對方亦非常努力同時打2份工，堅持自己幫家人還債，不願接受樓主的金錢，「自己有時有閒錢會畀啲佢使，但佢多數都唔想要，要咗都話會還」。

樓主指，女友家人欠債的金額愈來愈大，竟令女友萌生以其他方法賺錢的念頭。早前女友突然提出，因家中欠債金額巨大，有意任職不牽涉性交易的PTGF（出租女友），詢問他的意見，「想我答咩？畀我自己揀帽唔帽？幫佢還又話唔想欠我人情」。

樓主指，女友僅答應會再想其他辦法，惟並無任何承諾不做PTGF。（《雛妓》劇照）

得知女友竟想到擔任PTGF賺錢，樓主驚訝又無奈，花了整晚時間勸告，才令對方答應會再想其他辦法。不過女友並無承諾必定不會任職PTGF，更一度表示如果最終真的踏上PTGF的路，希望得到他的原諒，「我話冇可能然後佢就冇回我」。

帖文引來網民熱議，不少人建議樓主要認真與女友傾談，直指賺錢有很多方法，今時今日毋須出賣個人尊嚴，「點解仲有屋企爭人錢，搞到個女要賣身還債？我覺得佢首先要解決問題根源，就係屋企唔好再搞大條數，而唔係諗要出去做」、「我覺得要stop你女友兩個諗法，第一係諗住撈偏搵錢，第二係諗住幫屋企人還錢，尤其第二，還得一次唔治本嘅話只會有下一次」。

不少網民建議樓主認真與女友傾談，並要詳細考慮如女友的確要以PTGF作為工作，他會如何處理。（《雛妓》劇照）

樓主其後亦有回應網民，稱自己不想分手，但「佢話佢會咁做，就算我會唔原諒佢」，他指女友家人欠債50萬元，又認為女友可以不用代家人背負債務。

有網民認為，樓主要詳細考慮，如女友的確要以PTGF作為工作，他會如何處理，「你想幫佢就一係畀到足夠嘅financial support（經濟支持）佢，並說服佢接受；一係就要接受佢考慮做PTGF。係好殘忍嘅選擇，但好似無咩更加好嘅做法」、「你女友受嘅壓力太大，覺得自己愈嚟愈還唔到錢先有呢個念頭，但我諗無女仔會有想做PTGF嘅諗法。佢問得你都係想你講唔好，不過佢又諗唔到點還，所以你要諗下辦法點樣可以開解或者幫下佢諗計」。

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