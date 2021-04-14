42歲人妻包養小鮮肉　揭男方出軌砸平治捱告　網民：做錯1件事

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-14 19:50

人妻出軌小鮮肉，結果小鮮肉都出軌找女朋友，這是什麼電視劇情節！上海日前審理1宗毀壞財物案件，情節引起網民熱議。事源1名42歲人妻和丈夫育有2名女兒，卻出軌包養1名22歲小鮮肉，除了每月給他2萬元人民幣（約2.4萬港元）的生活費外，還出資為他買平治名車。不過，人妻後來發現小鮮肉和她「拍拖」期間出軌，找他對質時，氣得用石頭砸爛平治。小鮮肉事發後報案，強調人妻只是「前女友」，最終人妻被上海法院提公訴，指控毀壞財物罪。事件看得網民瞪大眼睛，雖然人妻本身出軌不對，但不少人揶揄她太蠢，「車要登記在自己名下呀」。

曹女曾包養小鮮肉，懷疑對方出軌後砸爛了自己有份出錢買的平治，結果反而捱告。（微博影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

日前，上海市浦東新區人民檢察院落案控告1名曹姓女子，指她去年10月與22歲劉男發生感情糾紛，拿石頭將劉男的平治房車砸爛，導致劉男損失5.7萬元人民幣，被法院控以故意毀壞財物罪，但當中的案情卻令網民「嘆為觀止」。

42歲的曹女向內媒承認，劉男是她包養的情人，由於劉男沒有經濟能力，「我每個月基本上給他2萬塊（約2.4萬港元）左右，給他的生活費，還給錢買奔馳（平治）」，案發前才剛給他5萬元人民幣（約6萬港元），不久就發現劉男背住她和其他女人交往。

內媒指，曹女已婚，與46歲丈夫育有2名女兒，分別18及14歲，但夫妻因工作關係，長期分居於上海及浙江，婚姻開始出現問題，及後曹女出軌和22歲的劉男交往，怎料二人出現矛盾，曹女懷疑劉男背着她和其他女人相交甚歡。

曹女表示去年10月3日淩晨3時許，她單獨去找劉男，「想把我和他的情人關係說清楚」，她前一段時間曾和劉男吵架，打電話又不接，然後她在微信上和劉男吵了起來。曹女動身去找他，結果「他不理我，我就在這個社區裡面走」。曹女看到自己有份買的平治房車停在路邊，她越想越氣就從一旁撿起石頭，將車子的前後擋風玻璃、引擎蓋、車身左側及車門玻璃砸爛，砸完後就離開。

同一天，劉男去派出所報警，稱自己的車子被曹女砸毀，劉男憶起當日淩晨3點49分，他收到曹女微信，聲稱砸爛了他的車。劉男初時未有理會，過了一會曹女不知為何有他家的鎖匙，突然開他家門，要他落樓看自己的車。劉男才感到事情不對勁，邊走邊報警，走到車子旁發現真的被砸到嚴重損毀。

劉男向警方供稱，他和曹女已經分手1個多月，強調她是「前女友」，「我們已經分手1個多月了，其間她一直在糾纏我，不願意分手」，他又聲稱自己早前借朋友的車來用，結果曹女也突然將朋友車子的玻璃打破，當時他和朋友沒作追究，怎料今次曹女砸了他的車。

去年12月尾，曹女已經到派出所自首。檢察機構認為曹女和劉男有感情糾紛，故持石頭砸爛對方的平治房車洩憤，經鑒定車子損耗估值5.7萬人民幣（約6.8萬港元），認為曹女的行為涉嫌故意毀壞財物罪，要提公訴。曹女承認犯錯，並決定回歸原本家庭，但其婚姻會否不受影響就不得而知，「至少目前老公並不知道這個事情」。

事件在微博引來熱議，雖然不少人認為被告本身出軌去包養小鮮肉的行為不恰當，但也揶揄她太蠢，如果有份出資買車，就應該將車子登記到自己名下，事後就不必捱告。不過亦有網民批評案中小鮮肉既然要阿姨包養就不應再交女朋友，「小白臉的日常，富婆早該想到啊，愚蠢至極」。

網民點睇：

+ 2 + 2 + 2

（綜合）

+ 3 + 3 + 3

同場加映：老公打機識女仔嗌「老婆」 稱好平常 真老婆：搵鬼信咩！

+ 25 + 25 + 25

同場加映：港媽打過百針終受孕誕第2胎 坐月半個月揭老公包養PTGF超崩潰