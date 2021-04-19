大圍豐盛苑380呎3房　74萬裝修大翻新讓仔女有獨立房間｜裝修實例

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-04-19 10:00

文：DIC設計情報中心 【大圍／豐盛苑／居屋】3房2廳是香港人最喜歡的單位間隔佈局，但在只有400呎不到的單位要尋找原則3房設計並不容易。是次單位的戶主有3名子女，隨著他們年紀漸大，戶主希望能讓女兒擁有自己的私人空間；同時有感單位原本裝修已略顯殘舊，所以決定為單位大翻新，同時為女兒規劃一間屬於她自己的睡房。如何在多間出一間房之餘能保持有一定的客飯廳空間，便是設計師要面對的主要問題。

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要多規劃1間睡房同時盡量保留單位的可用空間，利用傢俬取代間隔牆是1個愈見常用的方法。單位的電視背牆其實是其中1個用作間出女兒房的櫃背，名符其實一櫃兩用。用作電視背牆的一面左右兩旁各有空位可讓戶主放置擺設，中間亦造了1個坊間小見的孤形放光效果，能有效降低單位壓迫感的同時亦富有特色感。客廳其中一面牆身用上藝術漆，不但能提升客廳的層次感，而且藝術漆有著耐用及不易刮花的好處，打理亦非常方便。

梳化旁邊亦預留了位置讓戶主擺放可摺疊的小餐檯，確保飯廳有位置用膳之餘平常亦不會佔用太多空間。為了令客廳設計不會顯得單調，設計師特意利用條子特色牆，以木材配淺藍拼色設計為兩個兒子的睡房做了趟門設計，節省空間同時令增添設計的層次感。

女兒房的門口靠近大門左手邊位置。利用偏向成熟的灰紫色調再搭配木材傢俬及書枱，營造出1個比較成熟的感覺。為了令房間不會過於單調及感覺暗沉，設計師在不同位置都利用了補光效果，成功營造出舒適環境。為了提升房間的空間感，設計師在房門與櫃門都使用底油玻璃的設計，提供反光效果，令女兒房在視覺上沒有擠擁的感覺，在房間休息時亦更舒服自在。

特色牆的設計伸延到兒子房間的大門，視覺上會增加空間感。（設計情報中心提供）

因為兒子房有窗戶，採光方便，所以設計師以靠近碌架床的窗邊位置擺放書檯，方便溫習功課。與此同時，設計師建議戶主使用淺色系作為房間主色調，而碌架床則用淺木色防花板做拼色，提升設計的層次感。再利用較型格的灰藍色系分佈於門面及櫃身，加上在房門後的飾物櫃可擺放手辦模型，符合2位兒子的要求。

主人房有著大量的收納空間，當中的白色到頂衣櫃可以擺放大量衣物。主人房內的藝術漆牆身雖然質感與客飯廳的有所不同，但同時又有互相呼應的效果，貫徹單位統一的設計風格。主人房的通道上設有路軌燈，除了於視覺上有延伸效果之外，更在視覺上營造出透視感覺。打開衣櫃後會有一個內藏的化妝檯， 因為戶主希望能在房間化妝，所以設計師特意在衣櫃內為女戶主設計這個嵌入式梳妝枱，盡用房內空間。

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