P牌陳嘉倩被轟「公路炸彈」　連登仔開Po列3點平反　引網民反駁

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-15 17:00

【學神出沒注意/陳嘉倩/ViuTV】前無綫新聞主播陳嘉倩在早前播出的ViuTV節目《學神出沒注意》上擔任嘉賓，但剛考到車牌而且出車次數一隻手數得晒的嘉倩BB在節目中蝦碌鏡頭不斷，甚至在停車場中直接撞倒扶手柱，引起網民熱烈批評。有相信是嘉倩BB的忠實粉絲就為她列出3點反駁，認為節目安排本身都有不當，但繼續引來網民抨擊！

陳嘉倩（嘉倩BB）任viuTV節目《學神出沒注意》的嘉賓，以P牌仔身份出車。（節目《學神出沒注意》截圖）

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陳嘉倩在其中一集《學神出沒注意》上以P牌仔身份出車，上車之前曾經坦白提到自己出車次數不足3次，因此節目安排駕駛員Alex在旁邊陪伴，以輔助陳嘉倩駕駛。

陳嘉倩上車之後就接二連三地出現蝦碌事件，例如打燈變成開水潑及不知道如何鬆手制。她開車上到屯門公路之後，亦一直在中線慢速行車，不斷被其他車超前，甚至連巴士都可以輕鬆爬頭。陳嘉倩疑惑地問為何車輛超前之後都會向後望她，Alex就直指「可能特別慢」。

陳嘉倩之後到停車場測試泊位，但就撞到扶手鐵柱。（節目《學神出沒注意》截圖）

之後陳嘉倩進入停車場，測試她的泊車技巧。本來一直在副駕駛座的Alex就選擇落車，說要讓陳嘉倩一展身手，之後就一直追車尾觀察。詎料陳嘉倩還在興奮地指Alex是追星的瘋狂粉絲時，她就直接撞上旁邊的扶手鐵柱，然後焦急地問「點算呀？」。不過最緊要人冇事，事件中只有包括鐵柱及車頭泵把受損，但導演看來都十分懊惱。

節目引來網民熱烈討論，指陳嘉倩「手車認真唔掂」，例如駕駛態度差，在快速公路的行車速度過慢變相令其他車要在左線爬頭等。不過在連登討論區就有網民為陳嘉倩平反，指當中3點有可以理解之處，但每一點都引來網民反駁：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

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陳嘉倩在節目中亦曾挑戰熱門的遊車河路線「深淺赤石」（深水灣、淺水灣、赤柱、石澳），情況亦都驚險萬分。她曾經在IG上回應網民意見，說自己第2／3次開車已經要去石澳「真係好驚」，而且要拍攝節目「真係要揸好多個鐘」，坦言現時要她再出去揸車亦都不敢答應，節目組對她非常有信心。

陳嘉倩另外亦有在網上帖文留言，指自己「新牌仔都係邊揸邊學」，當日拍攝花了足足十多個鐘的時間，「泊位嗰陣隻手跟隻眼郁咗，扭咗軚出咗意外」，「事後絕對有同停車場道歉賠償」，未來將會更加小心謹慎。

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陳嘉倩本身與《FF7R／FINAL FANTASY VII REMAKE》中的Tifa蒂法已經十分相似，她在IG上分享照片竟然連打扮都學到足！（IG「kasin520」圖片）

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