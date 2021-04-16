返工1個人食飯都可以盡興　打工仔享受me time　網民盤點6大好處

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-16 08:00

打工仔返工最期待當然是午飯時間，不但可以暫離工作崗位放鬆心情，又可跟同事聊天訴苦，不過有網民就指，即使同事邀請一起外出吃飯，都只會間中「畀面」出席，因很享受自己1個人食飯的時光，因而反問「返工自己一個食飯有咩問題？」

有網民就指，即使同事邀請一起外出吃飯，都只會間中「畀面」出席，因很享受自己1個人食飯的時光。（示意圖／資料圖片）

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有網民在香港討論區以「返工自己一個食飯有咩問題？」為題發文，指同事們一到午飯時間就「好似放監咁成班圍威餵出去食飯」，又會邀請樓主一起外出，但他卻只會間中出席，「我自己就好享受自己一個人食飯」。

他表示，返工日日對住一班同事、上司或老闆，有時周末工作又要見，平日加班又見，「見佢地多過老豆老母」，因而認為食飯時間就是最能享受自己的時間，「靜靜地睇自己想睇嘅片，打自己想打嘅機，食自己想食嘅嘢」。

網民指一班同事外出食飯最愛講「三姑六婆嘢」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主表示，初出來工作時都很喜歡跟同事出去食飯，但慢慢開始厭惡，「食又食唔到自己想食嘢，出親去就講三姑六婆八婆嘢，講是非」，而且有時話題不多，「Deadair冇嘢講，為乜」。

帖文引起很多人共鳴，紛紛表示認同樓主的看法，又指現在流行「一人之境」，懂得獨處才是享受生活，有網民就盤點了喜歡1個人吃飯的6大原因▼▼▼

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