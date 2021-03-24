腸胃炎入院2日開刀　收老細追魂call要求趕公事　打工仔1句霸氣KO

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-24 12:00

工作理應只在辦公時間完成，然而很多上司和老闆卻不這樣認為。有打工仔發文分享，指早前因急性腸胃炎須入院接受手術，當日已交代好工作及請假，老闆亦已批准。不過當她住院時，老闆卻「奪命追魂call」，要求她協助處理緊急公事，甚至責怪她未有接電話及要脅解僱，打工仔表明不能幫忙，更1句霸氣KO老闆，獲網民大讚有型。

有打工仔表示早前因急性腸胃炎入院，沒料老闆竟要求她於住院期間完成公事。（《紀念日》劇照）

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「啲老細個腦究竟裝咩？」該名港女於Dcard討論區發文分享工作經歷，指數日前因急性腸胃炎入院，當日即時聯絡老闆請假，並將工作交給同事跟進，「我話我已經將啲嘢交晒俾我拍檔，因為要住院大概兩日，做埋啲檢查之類」，老闆得知亦同意。

「我老細一開始都話OK，跟住就嚟料」，樓主指老闆在她住院期間「奪命追魂call」，致電十多次稱公司有緊急項目，要求她於假期內完成，「叫我住院都要做，真係好急」。不過樓主入院須接受手術及各項檢查，受藥力影響難以接電話，何況在醫院工作，「因為我食藥會好無力，會成日聽唔到電話，佢就問我點解唔聽佢電話」。

面對老闆的無理要求，樓主忍無可忍，即時提出辭職。（《紀念日》劇照）

老闆明知樓主抱恙入院，但其後仍以強硬態度要求她完成工作，更一度以解僱她作要脅，「佢話如果我交唔到個design，就叫我唔好返嚟啦」。忍無可忍的樓主聞言即霸氣表示「咁我唔做啦」，嚇得老闆突然讓步，反問她「咁你想抖幾日」，然而樓主「企硬」堅持辭職，「我話『唔做啦，我呢兩日冇可能畀到你』」。

霸氣KO老闆後，樓主不禁鬆一口氣，直指老闆沒有考慮公司的能力便接下項目，令一眾同事受罪，到頭來便自食其果，「點解自己唔衡量下能力再接case？佢話如果畀唔到design，公司要陪違約金。哈哈，抵你死！反正我已經唔撈，你死你事，你點對人哋人哋點對你」。

帖文引來網民讚好，不少人大讚樓主有型，「支持唔做，公司冇當你係人」、「抵佢啦！你好好休息再接再厲，加油」、「型啊！香港需要多啲你呢啲人，先唔會咁多打工奴隸俾老細壓榨」、「其實你唔應該話自己唔做，應該等佢炒你，跟住你再上勞工處告佢」。

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