台女長達７天才換內衣　男友嚇壞斥應天天換　有女生自認更誇張

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-04-16 21:00

內衣褲多應穿多久就更換清洗？原來這個答案因人而異。早前有台女在討論區發帖，自爆內衣會穿3至7天才清洗，這個驚人的生活習慣嚇壞男友，對方認為大部份女生應該每天更換內衣。男友的看法讓台女非常納悶，遂在討論區發文詢問網民，尋求「同溫層」圍爐取暖，看看有無人像她一樣「也是幾天換一次」。帖文一出即引爆討論，雖然有不少網民認同內衣是要天天洗換，7天不洗恐有臭酸味，但亦有不少懶鬼坦言主要看天氣及體質，甚至有女生更誇張，聲稱可以整整1個月才更換內衣，亦有人表示會靠1招決定是否需要清洗，嚇倒不少網民。

有台女在討論區自爆7天才洗內衣，不但嚇呆男友，更引來網民熱烈討論。(Gettyimages)

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有女網民早前（12日）在Dcard討論區發帖問道：「各位多久（更換）一次內衣？」，樓主表示自己最快3天，最久7天，即每件內衣會穿3至7天，但男友絕不認同，反指大部份女生應該都是每天更換，所以樓主在討論區詢問其他網民的個人習慣，想看看有沒有同溫層也是幾天換一次。

帖文一出，果然讓樓主找到同道中人，有網民承認在沒有流汗的日子如冬天，她們會拖3至4天才換，更有女生表示在冬天會1個月才洗，自認是「超級髒女孩」；有不會日日洗換內衣的網民指出，沒辦法每天洗是因為租屋地方不夠，冬天洗了但沒地方晾曬。

【認為不用天天洗換內衣▼▼▼】

另有網民則分析道，多久才洗換內衣主要看體質與天氣，會爆汗的人很難不天天洗，但冬天的日子可能多待在家，或只出門一下，2至3天才洗一次也沒問題；更有人爆出1項驚人指標，就是靠嗅覺，「我是換下來聞聞看還香香就繼續穿」，不少網民都覺得這招太不衛生。

【認為需要天天洗換內衣▼▼▼】

對於那些支持天天洗的人而言，知道樓主7天才洗內衣一次，不禁驚呼很噁心，「內側是不是已經長一點一點的黴菌了」、「妳的內衣內褲一定超黃」、「都要變優酪乳了」、「七天會有一種臭奶味」。

樓主及後也回應一眾網民的批評，反駁指每人習慣不同，沒必要指着別人說噁心，「而且每個人的體質、環境氣候、居住條件都不一樣，等到都達到一樣的話再嘴也不遲吧？」。

（Dcard）

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