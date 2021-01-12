行山遇公公婆婆　入黑仍未到達山腰　港男不放心折返陪伴下山

【行山 / 大自然 / 遠足】新冠肺炎疫情持續，不少人只好選擇郊遊行山舒展筋骨，有港爸日前在facebook分享，指在峰頂遇到一對公公婆婆，當時已下午4時許，擔心他們要摸黑下山，但因攜同小朋友，還是決定先行落山，惟在山下等候一會仍未見該對老夫婦的蹤影，遂與友人折返找回他們。港爸的舉動獲網民大讚很有心，「幸好有你，多謝你的細心」。

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該港爸在fb群組「香港行山遠足之友（吹水山谷）」發帖，指周日（10日）攜小朋友登上沙田黃牛山及水牛山，差不多到達峰頂時遇到一對公公婆婆，打聽到他們將經石芽山下到花心坑，當時已下午4時許接近黃昏入黑，而且「嗰邊落山都幾滑同埋要上落幾個山峰」，他們亦沒有帶備頭燈，令港爸暗暗擔心。

由於有小朋友同行，而且是第一次行此路線，港爸決定先下山安置孩子們。他們約晚上6時到達山腰並等候一會，惟依然未見該對長者蹤影，不放心下還是跟友人上山找該對長者，幸好最後也成功找回，並陪伴該對長者安全下山，「唔係自己都唔放心走」。

不少行山友看完帖文都大讚樓主很有心，「好人有好報」，又指是孩子的好榜樣，教導他們關懷老人家。有網民則指該對長者零準備下行夜山危險，而且該對長者原本的路線非常難行，「點解會揀條最難行嘅路落山？」，幸有樓主的陪伴，「不單止幫了這對老人家，還幫了我們的消防員和救護，免得他們又要出動上山搜救」。

同場加映：早前3日的元旦連假，不少市民都趁機郊遊遠足，但假期過後的山上垃圾情況，卻令人相當震驚與惱怒。

塔門元旦假期過後垃圾盛況▼▼▼

做得行山友，尊重大自然是基本事，可惜常常有部份行山人士破壞環境，例如過去曾經有人爬上歷史悠久的岩石和古樹，甚至到水庫暢泳▼▼▼

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早前馬鞍山亦有一名大媽全身赤裸坐在山澗旁，下水浸浴，大膽的行為令網民超級傻眼😱▼▼▼