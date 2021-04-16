婆婆上巴士跌倒4途人相助　乘客斥車長冇幫手　網民：雞蛋挑骨頭

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-16 10:00

各行各業都有本難念的經，有男子最近等候巴士期間，目睹1名婆婆上車時失足跌坐在地上，他與另外3名途人見狀上前幫忙，協助婆婆上車並安頓好；男子事後向巴士公司投訴車長全程未有協助，並分享事件至facebook，惟大部份網民卻留言反斥他「雞蛋裏挑骨頭」，認為當時已有人協助，車長沒有下車查看並無大礙，笑言「就快街邊阿婆中六合彩都關車長事」。

男事主在facebook分享投訴巴士車長的內容，卻反被網民圍攻，指他無理投訴。（資料圖片）

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男事主最近於facebook群組「大埔 Tai Po」分享經歷，並上傳自己向巴士公司投訴的內容。他指近日於大埔廣福道等候巴士時，看到1名年約80至90歲的婆婆上巴士，但對方身體乏力而失足跌地，雙手捉着巴士門邊。事主和另一男子立即上前協助，及後2名女子則扶着婆婆上車，並帶她到座位安頓好。

事主投訴涉事巴士車長全程沒有提供協助，也沒有查看婆婆情況，「我不可說（車長）他有錯！但是真的很涼薄！好似完全唔關佢事！」，又狠批對方作為「大企業的員工」，應該有社會責任感，並質疑巴士公司的員工培訓課程，「有冇緊急情況如何處理？乘客安全措施？」。

事主不滿車長沒有下車幫助婆婆，但網民則認為當時已有數名途人協助，車長沒有做錯。（資料圖片）

事主將投訴內容分享至網上，卻被不少網民反批他無理怪罪車長，留言指「有4個人幫手，叫車長落嚟想佢做啲咩？」、「司機停埋一邊，就會變Call白車，滿意未？」、「你咪去咗幫阿婆囉，佢即刻落車，咁邊個睇住架車？」，紛紛指出在事發時已有其他乘客伸援手，車長根本毋須插手，「司機見有人打劫都要落車追捕，見火災第一時間用車上滅火筒救火，小朋友瀨咗屎應立即協助換片對嗎？」、「就快街邊阿婆中六合彩都關車長事」。

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（fb群組「大埔 Tai Po」）

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