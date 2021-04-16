圍棋女神黑嘉嘉曬11年前父女合照　青澀少女模樣力證由細靚到大

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-16 16:30

26歲台灣圍棋女神黑嘉嘉外型甜美，擁有出眾氣質的她跨足演藝圈後人氣扶搖直上，是許多人心目中的女神。她近日為了替遠在國外的爸爸慶生，特地翻出11年前父女倆的合照，清秀稚嫩的模樣引來網友暴動紛喊：「岳父生日快樂！」

黑嘉嘉的爸爸是澳洲人，因工作關係時常在外地工作，又因新冠肺炎（COVID-19）疫情的緣故，父女倆已經許久沒有見面，近日適逢爸爸生日，黑嘉嘉在Facebook曬出2010年於廣州亞運會的合照，說著：「Happy birthday to my daddy，祝親愛的老爸生日快樂。」

點圖放大看更多黑嘉嘉IG美照和父女合照👇👇👇

+ 30 + 30 + 30

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

從黑嘉嘉曬出的照片中可見，15歲的她雖然未施粉黛，但白皙皮膚、濃眉大眼加上青澀嬌羞的微笑，已然是個美人胚子，那時她還拿著獎牌依偎在爸爸的肩膀上，看起來非常會撒嬌，融化大批網友的心。

照片曝光後，網友紛紛回應，「父女的臉型好像」、「現在更成熟吸引，更有風韻跟魅力」、「精緻的五官，優良基因」、「長大後更美了」；此外也有網友瘋認親，「爸爸，生日快樂」、「請問認岳父在哪邊抽號碼牌？」

同場加映：台灣圍棋女神疑似私人影片外流 網民聽出「男人索吻聲」即時心碎（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

延伸閱讀：

圍棋女神「14秒私密片」外流 躺床嬌嗔：不要拍

【本文獲「TVBS」授權轉載。】