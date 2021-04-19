中大生遇家庭經濟問題想休學　熱心教授助搵獎學金兼介紹工獲激讚

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-19 17:30

大學生每年均須繳付數萬元學費，雖部分有需要的學生可申請政府資助，但對其他不合資格申請的學生，學費仍是一筆龐大開支。有中文大學畢業生最近在網上發帖，分享大學時期曾因家庭和經濟問題而打算休學，幸好遇到1名好教授，感謝對方從未質疑他，並熱心地幫助他解決獎學金等問題，畢業後更介紹工作給他，感動得直呼「1個好嘅Professor真係改變到學生嘅一生」。

有中大畢業生在網上分享親身經歷，感謝當年1名教授用心開解他的學業煩惱，助他了解申請獎學金事宜。（《驕陽似我》劇照）

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有網民日前於facebook專頁「CUHK Secrets」發文，表示自己近年就讀中大生物醫學工程學系（BME），但大學生活很不愉快，系內雖有數名「鬼才級」教授學術研究出色，不過卻是「情商白癡」。他指近年因為學業和家庭問題諮詢學系教授，未料完全沒有幫助，「個個只會高談闊論自己嘅研究，完全冇理過我」，又提供不知所謂的建議，例如叫他辭去兼職工作，直接向家人拿生活費。

該名網民自言其家庭並不富裕，與教授商談後大感難受，「佢哋自己有才華，就relate唔到人哋嘅困難」，形容教授們只會「自high」，自己卻飽受痛苦，甚至有輕生和退學的念頭，質疑問道：「有幾多個prof（教授）係真心願意花時間落去，我做學生嘅都覺得好無奈，好似孤立無援咁。」

中大生早年因家庭及經濟煩惱而打算休學，於是找學業指導老師商量。（《驕陽似我》劇照）

該帖文引來討論，及後有另1位中大畢業生以自身經歷回應，指他曾同樣因家庭和經濟問題欲休學，遂找學業指導老師商量，感激對方對他非常信任，「二話不說就同我簽咗張紙，冇問長問短質疑我」，並且問他是否需要其他幫助，更即時致電查詢獎學金事宜，申請過程不停幫忙，維持以電郵溝通。

感恩的是，事主最後獲批獎學金以解燃眉之急，其後修讀該名教授的課程獲取好成績，直至畢業後，對方更介紹工作給他，令他非常感動，直指「1個好嘅Professor真係改變到學生嘅一生」。

帖文吸引大批網民讚好，認為事主很幸運遇到懂得設身處地、用心幫助學生的教授，「幸運的你要感恩」、「感恩同學能遇上好導師，將來到你出人頭地時，不忘幫助有需要嘅人，將愛心一代代傳承落去」，亦有網民慨嘆許多大學教授難以理解貧窮學生的苦惱，「屋企無背景嘅現今真係好難做到Professor，所以未必好多係貧困家庭出身，唔明白基層大學生嘅煩惱」。

（facebook專頁「CUHK Secrets」）

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