中大仔呻畢業證書牛龜咁大　見工霸氣盡失　網民：叫HR跪地接旨

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-09 10:00

見工時往往要帶齊畢業證書等學歷證明，但原來要妥善保存和攜帶這些證書，對部份人而言卻是一大難題。有中文大學畢業生在facebook上大吐苦水，「狠斥」為中大設計畢業證書的人，將證書定為A3的大小，導致畢業生見工拿文件時手忙腳亂，而且只請半日假的話，礙於畢業證書實在「牛龜咁大」，現職公司的同事和上司總會一眼看穿自己正在找新工作，非常尷尬。

有中大畢業生在網上發帖怒斥畢業證書太大張，導致見工交文件予人力資源部職員時都手忙腳亂，而且帶證書回公司，又會被發現正在找新工作。（中大網頁圖片）

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該名中大生在facebook專頁「CUHK Secrets」發帖，抱怨每逢見工時，一看到中大的畢業證書，便不自覺地想大罵設計者，將證書設計成A3的大小，往往需與其他文件分開擺放，而且打算請假半日見工時，又會因該張非常顯眼的畢業證書，「出賣」自己正在求職的事實▼▼▼

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帖文隨即引來大批網民的共鳴，除了中大畢業生，浸會大學和理工大學等「苦主」也紛紛留言表示深有同感，笑指畢業後都要將證書捲起，猶如聖旨般，「可以叫HR跪地接旨」、「明明由個筒拎張嘢出嚟攤開， 有宣讀聖旨的威風」。

樓主慨嘆指，每當請半日假見工，現職公司同事和上司看到其環保袋中的「巨型證書」，便知道他請假的真正原因。（《未生》劇照）

另外，有人就建議樓主購買捲筒，甚至對摺收起，「一直都係帶住個筒去見工」、「用羽毛球筒」、「影印做A4，有Offer（錄取通知）先睇正本啦」，「有A3硬膠套賣，入起佢就好靚仔」、「對摺2次還可以放褲袋啊」。

（fb專頁「CUHK Secrets」）

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