中大手語課差2人報名才開班　老師向舊生求救　即幫手宣傳好有愛

語言能打破人們之間的隔閡，手語更能走進聾啞人士的世界，在香港，中文大學語言學及現代語言系特別開設手語課，讓所有學生報讀。該課程1名深受學生喜愛的老師最近向舊生求救，希望他們能繼續修讀手語課，因要再多2名學生報讀，才能避免「殺班」。不少已畢業的舊生得知消息，紛紛在網上轉發並誠意推薦，更直指「好想同Kenny Sir瘋狂學手語」，師生情誼深厚令人欣喜。

有中大手語課程老師向學生求救，指下學期的課堂或因報讀學生不足而取消，引來大批中大舊生在網上幫忙「宣傳」課程。（fb「CUHK Secrets」圖片）

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有網民昨（8日）在facebook專頁「CUHK Secrets」發帖及上傳截圖，看到中大「Kenny Sir」最近向學生發短訊，表示他在下學期執教的手語課程暫時未有足夠學生報讀，尚差2人才能開班，故希望過往曾修讀初班的同學報名，更坦言：「我不想失業呀！」

得知「Kenny Sir」目前處境，不少中大生和「老鬼（畢業生）」爭相轉發消息，又大讚他非常友善，課堂生動有趣，「幫到手就盡幫啦，咁佢就唔會失業」。帖文在短短1天便獲過千讚好，有舊生更留言力證Kenny Sir教導有方，並標註朋友看對方是否有興趣，「u life（大學生活）入面最難忘同開心嘅2個course」、「Kenny Sir教得好好冇手語底都完全冇問題」、「他是元老級，教得好又靚仔，咪走寶！」。

老師指中大規定須至少10人報讀課程才能開班；目前仍欠2名學生報讀，故向舊生「求救」。（資料圖片）

不過，中大今學年下學期將於下周一（11日）開始，而截至今日，「Kenny Sir」手語課共有8人報讀，仍然未足10人，課程或有機會被取消。

中大手語及聾人研究中心特設「香港手語瀏覽器」，在網上即能學習基本詞彙的手語！

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（facebook專頁「CUHK Secrets」）

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