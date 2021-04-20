同事住沙頭角返銅鑼灣單程需時逾2小時　樓主：真心佩服北區人！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-20 08:00

返工住得遠，交通時間隨時要3、4個小時起跳！有網民在討論區上分享，指公司位於銅鑼灣，有2名同事分別住上水及沙頭角，前者要預1.5小時的交通時間，後者更要預早2個多小時出門，直言「諗起都覺得好鬼攰」，衷心地指「住北區嘅朋友仔係咪鐵人嚟？」。

有網民分享，指有居於沙頭角的同事每天花2個多小時到銅鑼灣上班。圖為北區沙頭角邨。（鄭子峰攝／資料圖片）

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樓主在香港討論區中的帖文除了提到他們的上班時間之外，又指住在沙頭角的同事平日由沙頭角去上水、粉嶺一帶都需要半個多小時，「仲要朝頭早返工一定會塞車，同埋會慢啲」，令他單單是想起都覺得疲累，大讚住在北區的朋友都是鐵人。

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有網民問到，為何2位同事不選擇在九龍或新界等地方上班，可以省下交通時間。樓主就回答指自己都有問過他們，「佢哋話而家份工都好適合佢哋，所以遠啲都冇辦法，好工難求咁話喎」。另外亦有網民表示，相信他們都不會永遠在銅鑼灣上班，「可能有機會搵到北區嘅工」，又有人表示曾經考慮搬屋到北區或大埔，「但最後都係因為交通問題放棄咗」。

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