荔枝角上班享5大優點！交通方便食肆多選擇　崩潰重溫5大返工地獄

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-15 15:00

上班地點絕對可以影響對工作的滿意度！有曾經在多區工作過的網民在討論區上分享，指經他個人嚴選後，「我發現荔枝角返工最舒服」，並且列出5大原因！

有網民發文，指在荔枝角上班有5大優點！（黎凱容攝／資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主在香港討論區上以「荔枝角返工的5大優點」為題發文，說自己在觀塘、荃灣、鰂魚涌及沙田石門上班，現時正於荔枝角上班，經比較下認為荔枝角是多區上班地點之中，令打工仔感覺最舒服，以下是樓主提到的5大主因：

+ 9 + 9 + 9

網民在留言中都表示同意樓主意見，說周六在荔枝角上班可以買廉價時裝，另外在同一個商場內已經有2間茶樓，「想飲茶都有選擇」。網民們更狠批觀塘絕對是最令人討厭的上班地點，「人多車多，最大件事係路窄，夏天真係想嘔，返工時間預地鐵站行過去要15分鐘人都癲」。

同場加映：網民嚴選最地獄返工地點 數碼港機場非最慘 有一區獲壓倒性認同【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

網民嚴選最地獄返工地點 數碼港機場非最慘 有一區獲壓倒性認同

+ 15 + 15 + 15

同場加映：觀塘成網民公認塞車之最 職業司機唔想去 網民：起動九龍東嘥氣【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

觀塘成網民公認塞車之最 職業司機唔想去 網民：起動九龍東嘥氣