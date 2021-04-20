人妻網紅分享與男生6年純友誼「幫我帶孩子」　網民：工具人王者

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-20 22:00

台灣女網紅十三瑜是2孩之母，她日前為1名男性好友公開招募女友，但她介紹男生人有多好時，也透露2人友誼之深，相識6年以來無論求學、懷孕、休學，男方一直陪伴在側，甚至「我婆婆都已經很習慣你的存在了」、「可以個人幫我帶孩子」，字裏行間看出是個很可靠的男生。雖然十三瑜形容這是可貴的純友誼，但許多網民看完帖文後，竟形容他作「工具人王者」、「超級工具人」，更斷言男生一定對她有意。

網紅分享自己的暖心男友人，想幫他找女友，無奈不少網民形容男生是工具人。（示意圖／資料圖片）

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網紅十三瑜常分享與丈夫及小孩的生活日常，她日前在fb專頁上公開為1名男性朋友徵女友，並分享和他的故事，形容「因為你，我相信男女純友誼」。2人相識6年，從大學一年級開始，結婚、創業等人生歷程他都一直陪伴在側，他們更是每天一起上下課，坐捷運回家的好友。

十三瑜又指連懷孕休學，「休學手續還是你幫我跑的」，男生更一直鼓勵她要完成大學學業，還幫手算她公司令人頭痛的帳目。男生後來每逢假日就會去她的家，「我婆婆（奶奶）都已經很習慣你的存在了，你跟保姆姐姐一樣都已經變成我們的家人了」。奶奶知道男生和家人關係一般時，新年時甚至會叫他上門吃團年飯，「也想把倉庫整理一下弄個床跟冷氣讓你住的時候比較舒適」。

除了奶奶，十三瑜的丈夫都很重視這名男友人，對方生日時丈夫更自掏荷包送7萬台幣（約1.9萬港元）的名錶，還說「好朋友不用計較太多啦」。彼此關係就像一家人，十三瑜更透露男友人甚至會幫她照顧孩子，「甚至可以個人幫我帶孩子」。最後她入正題推銷一番，指男友人現在單身，希望有興趣的女生可聯繫她，「其實更多的話是想跟你說聲謝謝。就真的，謝謝你」。

台灣網紅十三瑜在fb幫1名男好友徵女友。（fb專頁「十三瑜」圖片）

網民點睇：

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雖然十三瑜形容這是一段純友誼，但許多網民竟說男生是工具人，甚至要尊稱他作「世紀工具人」，帖文更引來不少網紅留言，笑言這文章就像幫這男生斬桃花，有「鄉民女神」之稱的「潔哥／李秉潔」笑稱：「我看見了工具人的王者。」

網民們更「錯重點」，以局外人姿態分析，認為男生不可能對十三瑜沒意思，「他應該是也蠻喜歡妳的，只是不願戳破」。有趣的是帖文爆紅到有不少香港網民到帖文「朝聖」，打趣解釋工具人在香港被稱作「觀音兵」。

（fb專頁「十三瑜」）