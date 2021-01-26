同場考生帶老鼠到試場　台女升學考試被爬上身　尖叫倒地下場超慘

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-26 10:00

考試最怕遇上突發意外，導致過去努力付諸流水，但台灣1名女高中生日前應考升大學考試期間，竟被寵物老鼠爬上身，隨即嚇得跌坐地上打滾和尖叫，直至主人捉回老鼠。本來考試表現受影響已很失落，但她事後在試場更被其他學生無情嘲諷，她向學校求助，卻只獲「自己去試務中心」的回覆，讓她非常失望。

台灣網上最近傳出關於大學學測期間的插曲，1名女高中生考試時，突然被寵物鼠爬到頸上，影響考試表現。（示意圖 / Getty Images）

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有台灣網民最近上傳1張Instagram截圖至討論區「批踢踢實業坊PTT」，內文指早前大學學測期間，有考生偷帶寵物老鼠到試場，連同書包放在置物櫃，其後1名同場的女高中生應考時，突然跌坐地上並尖叫，眾人還以為她太大壓力，但仔細一看，竟發現她頸上有老鼠，全場考生被嚇倒，直至主人取回老鼠，事件才告一段落。

事後有自稱是當事人的網民在Instagram發帖憶述當天情況，指事後再到試場應考其他科目時，一直有學生說「就是那個女生」、「她在地上打滾」、「她一直尖叫」，甚至學她在地上打滾的動作，讓她不禁反斥，「有考慮到受害者的心情嗎？」、「一直努力平靜下來去考國文，結果旁邊有人在演我打滾的過程」。

她續指，由於報考的試場沒有考生服務隊，她只好致電自己學校，將事件告知學校主任，詎料對方僅回應，「自己去試務中心，我們也沒辦法」，令她非常失望，「以為學校在這種事情會是最維護自己學生的一方，結果好像是誤會了」。

該名網民未有透露事件後續，但請求其他考生不要帶寵物鼠到試場，「會飛的也先不要！」有台媒其後致電涉事中學，獲回覆指校方仍在了解事情經過，暫未確認由哪位老師接聽學生電話，但強調「如果有學生打電話過來求助，一定會盡力幫助」。

（綜合）

有台灣女生曾在討論區圖文並茂分享「人鼠大戰」的恐怖故事，她與老鼠在廁所連番激烈對峙及射水激戰，戰果讓一眾網民出乎意料。

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