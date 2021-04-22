超恐怖車禍！私車家被拖頭追尾推前　夾擊變鐵餅再輾壓5人死

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-22 08:00

巴西近日發生恐怖車禍！有私家車在公路上尾隨1部拖頭貨車行駛，詎料被後面的另1部拖頭貨車追尾推前撞上前車，私家車瞬間被壓成鐵餅。警方於救援時一度以為車內只有司機1人，但救援期間才知道車內還有另外4人，全部當場死亡。

公路邊的鏡頭拍下了意外發生的經過，可見私家車被壓成鐵餅。（twitter「JL2 - TV Liberal」短片截圖）

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事發於周一（19日）下午時分，45歲男子費爾他斯（Márcio Sidney Reis Freitas）於巴西帕拉州（State of Pará）沿公路BR-316行車，意外發生的嚇人過程剛好被路邊鏡頭拍下。

短片首先見到1輛拖頭貨車在公路上慢速行駛，費爾他斯駕駛的私家車疑似被後面的拖頭貨車追尾撞到，一度彈起，再衝前撞向前面拖頭貨車車尾，追尾的拖頭貨車之後更輾到費爾他斯的私家車車頂。猛力撞擊及前後夾擊令私家車當場變成鐵餅及在車底拖行，短片完結前都未有完全停定。

私家車被拖行，在短片完結時，車都未有停定。（twitter「JL2 - TV Liberal」短片截圖）

警察最初認為車內只有費爾他斯1人，已經當車死亡。消防員到場將車輛拆解的時候，卻發現車上原來有另外4名死者，包括費爾他斯的妻子、他們的2名子女及1名親戚的青少年孩子，4人全部都當場死亡。親戚表示，他們當時正開車到帕拉州首府貝倫（Belém）看醫生。

巴西聯邦公路警察表示，前車因為公路上的減速帶而減慢車速，令私家車需要大力煞車，而裝滿水泥的後車則未能及時停車，導致是次交通意外。

Imagens impressionantes mostram o momento do trágico acidente na Br-316, em Santa Maria do Pará, nordeste do Estado. pic.twitter.com/Ovfe4ZLGhx — JL2 - TV Liberal (@JL2edicao) April 19, 2021

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