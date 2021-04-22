男友衣櫃驚現陌生胸圍　網民憑3疑點揭出軌　台女決攤牌結局超慘

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-22 21:00

在男友衣櫃內找出一件陌生內衣，很難不心生懷疑。台灣有女網民在討論區發文，指提早下班回家整理衣服時，在男友的抽屜內發現1件粉色內衣，起初還以為是自己的驚喜禮物，但發現尺寸不對，連吊牌都拆除，因而求問應怎樣做。有「柯南上身」的網民憑照片中的疑點，斷定樓主男友已經出軌。

女網民在男友的抽屜內發現1件粉色內衣，起初還以為是自己的驚喜禮物，但發現尺寸不對，連吊牌都已拆除。（Dcard圖片）

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該女網民在Dcard討論區，以「在男友衣櫃裡翻到不是我的內衣」為題發文，指周一（4月19日）提早下班，回家整理洗好的衣服，並順道把摺好的衣服放進男友抽屜，結果翻到1個小束口包，「原本以為是男友運動回來，衣服沒拿去洗就想幫他洗一洗」，但一打開卻發現是1件已剪吊牌的陌生淡粉紅色內衣，「我原本以為是他要買給我穿的」。

不過，樓主對一對尺寸就知道這不是給她的禮物，「因為男友曾經嫌棄過我胸部太小，所以他一定知道」，而且即使買錯尺寸，照理都不會在送給人前剪掉吊牌，因而令她懷疑男友出軌，「大家覺得我該怎麼辦，是我多想還是單純誤會」，又問該不該等男友回來攤牌問清楚，還是裝沒事再觀察，「我們都是彼此的初戀，我真的不知道該怎麼辦？」

有網民即以偵探頭腦找出蛛絲馬迹，指照片中有3大疑點▼▼▼

該網民由此推測，內衣主人有可能是樓主以外的20至40歲女性，並平日使用過的內衣。但亦有人表示，可能是男友買給自己的「原味內衣」，「說不定你男友有女裝癖」，認為還是直接跟男友攤牌，問個究竟較好。

樓主聽取網民意見後決定攤牌，男友果然辯稱是要送給她穿的，她即一一提出網民的疑點，最終男友還是從實招來▼▼▼

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樓主最後在帖文中更新情況，指自己已在男友回來前執拾東西搬往朋友家，亦不想追究內衣為何會放在家裏，淡淡地說現時只想好好療傷。

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