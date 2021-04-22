男子講日文扮趕飛機　喊晒口借$200搭的士　港女被騙揭震撼真相

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-22 17:30

【騙案／的士／日本人】騙徒手法層出不窮，但舊橋重用也總有人中招！有網民昨日（21日）於連登討論區訴說被騙經歷，指行經旺角時遇到1名講日文的男子要求帶路前往朗豪坊，其間表示要乘巴士趕飛機返回日本。樓主提醒對方趕時間下乘的士更安全，惟對方截車後突表示不夠現金，「喊晒口」向她借200元作車費，並留下電話表示必定會還錢。樓主事後才生疑，並發現自己被騙，原來同一技倆早於13年前已有人遇過。

有網民指於旺角遇上自稱日本遊客要求借錢乘的士趕飛機，好心幫忙後才發現對方是騙徒。（示意圖，資料圖片）

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「首先我認自己係弱智onX咁都可以中伏」，該名連登女發文分享被騙經過，提醒大家「小心趕飛機嘅日本人」。她稱昨晚大約7時許，於旺角遇到1個年約35歲「講日文嘅人話唔識路去朗豪坊」，故好心帶對方到目的地，對方稱打算到商場附近乘搭E21機場巴士，希望趕上晚上8時半的航班返回日本。

樓主提醒對方「巴士會趕唔切」，建議他乘搭的士，惟截到車後，「日本人」突然表示身上只有150元現金，「然後捉住我隻手又喊晒口問可唔可以借200蚊，話之後還返畀我」。她指「日本人」於前往商場途中曾給他日本電話，又指對方「真係好似日本人，起碼佢全程冇講過半粒廣東話，英文聽落都係日式英文」，故沒有生疑，決定為人為到底借出車錢。

樓主提醒「日本人」於旺角乘的士才能趕上航班，好心借出車費才發現中招。（資料圖片/歐嘉樂攝）

事後她回想才覺「唔對路」，「我有問佢有冇Uber，佢話冇，嗰下其實我應該要醒水，正常一個人去旅行身上點會得返百五蚊」。搜尋對方的電話資料後，她才驚覺自己被騙，「睇返原來一早有人中過伏，仲要係10年前嘅技倆，2021年應該得我先會咁弱智會借錢畀陌生人出機場」。

樓主怒批騙徒「呃人哋同情心去揾食」，又指對方的流利日文的確會令人較易放下戒心，不禁慨嘆：「如果係真日本人我冇所謂，我都試過差啲趕唔上飛機嗰種feel，但係呢度係香港，我其實唔應該信任何人，唯有當睇咗場戲，佢扮得好落力。」

被騙的樓主感到憤怒又無奈，直言騙徒「落足力」，又承認因對方說流利日本而放下戒心。（資料圖片）

翻查各大討論區資料，原來早於2008年已有網民遇上該名懂流利日文、自稱「Eddie」的騙徒，每次都會於旺區如銅鑼灣或旺角等候機會，問途人乘搭機場巴士的位置，其後便會以趕飛機但身上欠缺足夠現金為由，提出借200至300元以改乘的士，同時會留下電話或電郵等聯絡方法以博取信任。相關手法沿用至今， 1年前亦有連登網民表示中招，相信騙徒不斷故技重施，相信騙徒近日仍在「搵食」。

不少網民同情樓主遭遇，指對方早有準備，而且多年來仍沿用同1招數，「睇中香港人崇日心態」、「你俾佢呃，證明你係有同理心嘅人，會企喺其他人角度為佢處境而擔憂」、「呢條友職業就係騙徒，仲可以呃足十幾年先好嘢」、「Eddie哥呃咗咁多年，啲錢應該夠佢買機票去東京」。

翻查資料，原來該名自稱「Eddie」的騙徒早於2008年已利用同一手法騙財。（資料圖片）

不過也有人認為疫情下根本不常遇到遊客，樓主太易信人才會被騙，「以前嘅話都可能信，而家仲有遊客咩」、「提提大家，日本免簽入香港得90日，日本遊客應該一早走晒，如果工簽學簽商務簽邊得閒偷呃拐騙」、「遇到佢又或者見到其他人遇到佢，一於搵佢破綻踢爆佢，等唔好再有人被呃」。而樓主亦無奈表示「唔會有下次，以後有人問路都唔會再跟佢去」。

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有網民就教路1招必定能悉破網上騙徒，「試下send家燕媽媽畀佢，如果佢話你正就係騙徒」。有人則根據對話截圖上的電話號碼，傳訊息給「機師」爆大鑊，直言要「連登仔集體反擊班詐騙集團」👇👇👇

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