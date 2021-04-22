菲律賓18歲嫩媽涉用棍打死1歲兒　僅因不滿哭聲吵醒半歲幼子

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-22 22:00

菲律賓發生1宗令人髮指的虐待兒童致死案件，當地1名只有18歲的3孩之母，日前虐打其僅1歲半的兒子，兒子送院後死亡，腹部有被鈍器所傷的傷痕，全身都有瘀傷。警方稱該母親已承認用棍棒毆打兒子，原因竟是兒子的哭聲吵醒了半歲的弟弟，她將兒子打至呼叫困難後才帶他到健康中心求助。母親及後被捕，被控以殺人罪。健康中心的護士透露，這並非疑犯第一次這樣抱住失去意識的兒子求助。

菲律賓18歲媽媽疑虐死自己歲半大兒子，警方指她已承認用棍來毆打兒子。（菲律賓警方圖片）

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事件發生於菲律賓達義市（Taguig）的城鎮Upper Bicutan，警方周四（22日）公布1宗嚴重虐兒案，1名18歲母親「Wena」被控殺死只有1歲半大的兒子，她承認自己用棍打男嬰，因為兒子的哭聲令她非常生氣。

慘死的男嬰「Ton」腹部被鈍器所傷，全身都有瘀痕。警方歸納目擊者及母親Wena的供詞，指案發時Ton突然哭起來，吵醒了半歲大的弟弟，Wena因此非常憤怒，開始毆打兒子，甚至用上棍棒，後來她發現Ton呼吸困難，馬上帶他去保健中心求救，醫護人員發現Wena只是不斷哭泣，哭到無法講話。

健康中心的護士Czargent Bron稱當時嬰兒已昏迷不醒，沒有脈搏，馬上幫手叫救護車，最終男嬰送到地區醫院證實死亡。護士表示，母親Wena今年較早時已試過突然抱着兒子到健康中心求助，男嬰當時一樣身上有傷及失去意識，今次母親Wena只是不停在哭，也沒有解釋孩子情況，但孩子身上有明顯瘀傷。驗屍報告指，男嬰的腿以前曾受傷。

男嬰35歲的祖母稱，Ton原本由親戚收養，去到2個月大才回到母親身邊。她和警方均指，母親事發後已感後悔，她將被控殺人罪，目前正被拘留，要先接受心理評估及驗毒。Wena因疫情原因現時失業，另外兩個分別3歲及半歲大的孩子暫由親戚照顧。

事件令當地民眾非常憤怒，認為當局有必要成立專責處理虐兒事件的部門，阻止悲劇發生。不過，有同為媽媽的網民指，疑犯18歲已育有3名孩子，她可能需要輔導，亦未必有能力照顧3名孩子，又有人懷疑她是否患有產後抑鬱，甚至留言指另外2個孩子應交由其他家庭照顧。

（綜合）