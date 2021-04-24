怕新冠病毒不如小心駕駛保命　泰國創意廣告：死於車禍單日多75人

撰文： 田中貴 最後更新日期： 2021-04-24 16:00

新型冠狀病毒令人聞風喪膽，引來民眾注重衛生，加倍提防中招，但明明同樣會奪走性命的超速駕駛議題，偏偏乏人關注，部分司機甚至繼續風馳電掣，到底新型肺炎病毒恐怖，還是魯莽司機可怕？泰國有爆笑廣告呼籲，民眾要好像害怕新型肺炎一樣害怕超速，以減低交通風險。

被擬人化的新型冠狀病毒，全身通紅現身，嚇到民眾雞飛狗走。（影片截圖）

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YouTube頻道「廣告裁判」不時上載不同國家的有趣廣告，今次介紹泰國一則沒有對白的廣告，全程只有環境聲音，而「新型冠狀病毒」則被擬人化，穿上紅色緊身衣在街頭現身，嚇到民眾雞飛狗走，或迅速戴上口罩。

正當病毒揚揚得意之際，一批全身穿上保護裝備的檢疫人員帶齊工具，到場捉拿病毒，今次輪到病毒急逃，但逃走還逃走，病毒過馬路時都會按照燈號指示，當燈號轉綠時才會過路，但有電單車司機卻未有遵守交通規則，高速駛至撞向病毒，畫面突然轉黑，隨後見到人車躺在地上，車手昏迷不醒，地面遺下大量血迹。

畫面此時播出一大段泰文，內容提及如果民眾要好像害怕新型肺炎般，一樣害怕超速就好了，僅去年12月8日，泰國交通事故造成的死亡人數，比新型肺炎死亡人數多75人，呼籲司機小心駕駛。

【本文已獲YouTube頻道「廣告裁判」授權。】