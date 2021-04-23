家長想幫3個月大男嬰報足球班　網民寸爆留言：未學行先學踢波

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-23 15:00

很多家長都為孩子安排多個運動興趣班，希望能強身健體，不過有港爸近日向1間足球學校查詢，其3個月大的兒子可否報讀該校的足球課程，引起網上嘩然，嘲諷他「未學行先學踢波」。

有港爸近日向1間足球學校查詢，其3個月大的兒子可否報讀該校的足球課程，引起網上嘩然。（fb專頁「球人誌」圖片）

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有家長日前在利物浦國際足球學院香港分會facebook留言查問，「我個仔得三個月ok？」，疑打算為3個月大的兒子報讀該校的足球課程，惟專頁回覆稱必須滿3歲才可以參加他們舉辦的課程。

此留言隨即被截圖轉發至多個社交平台群組，包括fb專頁「球人誌」，管理員爆笑指「未學行，先學踢波？」、「如果真係踢到，恭喜利物浦搵到香港美斯」。網民都批評該名家長誇張過份，「3個月，企都未識喎」，但亦有人懷疑只是一時手誤，「其實係咪想講你小朋友仲爭3個月3歲？」。

網民紛紛到該帖「朝聖」寸嘴留言▼▼▼

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