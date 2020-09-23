家長推3歲童學鋼琴　老師嘆唔識教　網民諷：要喺阿媽個肚學定

3歲BB學彈琴，5歲抬頭是天才？有鋼琴老師近日在網上發文，大呻3歲幼童於課堂中難以聽從指令，即使學生已對拍子、認音有基本認識，亦「無法正常彈到一段仔」。不少網民直指3歲幼童根本未適合學彈琴，批評家長們過分催谷子女。

有任職鋼琴老師的網民發文大呻，用過多種方法仍未能教到3歲的學生彈一小段歌曲，引來網民熱議。（《交響情人夢》劇照）

該名鋼琴老師日前投稿至facebook專頁「樂器·補習導師Secrets」，指一名3歲的學生因年輕尚幼，即使已用不同方法教導，仍「無法正常彈到一段仔」。樓主為了學生亦想過多個教學方法，如以教具教他認識拍子或認音，惟每當學生要彈琴時便難以跟隨指令，令他不禁大嘆：「上堂如果用太多時間用教具，又冇時間教佢彈，佢之後識拍子認音但唔識彈，咁不如去啲幼兒音樂班嗰啲仲好？」

不少網民直指3歲幼童發育仍未健全，逼他學琴有機會適得其反。（《交響情人夢》劇照）

帖文引來網民熱議，不少網民直指3歲幼童發育仍未健全，逼他學琴有機會適得其反，「3歲手指都未夠力啦，盞彈壞手形」、「個bb學又辛苦，老師教又辛苦，家長又何必咁樣做呢」。亦有網民「曲線」指，「音樂嘅嘢，授精卵階段就要教啦」、「三歲先嚟學？太遲喇！我識得啲朋友嘅仔女喺阿媽個肚嗰陣已經學緊啦！一出世就可以去考試了」。

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