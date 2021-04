印度18歲少女擁2米長頭髮創世界紀錄　為激勵他人剪髮捐博物館

撰文: 卓柏安 最後更新日期: 2021-04-18 16:00

留着一頭長髮的女孩剪髮,是個不容易的決定,如果秀髮長度創下世界紀錄,更加是難上加難!擁有全球最長少年頭髮的印度少女柏特(Nilanshi Patel)近日決定將長2米長的秀髮「引刀成一快」,並聽從媽媽的建議將頭髮捐給健力士世界紀錄博物館收藏,目的只為激勵其他人。

印度少女柏特(Nilanshi Patel)是健力士世界紀錄大全中「擁有最長頭髮青少年」的紀錄保持者。(IG「nilanshipatel_rapunzel」圖片)

+ 7 + 7 + 7

下載「香港01」App ,即睇城中熱話

柏特來自印度古吉拉特邦,她在6歲的時候遇上了1次很差的剪頭髮經驗,從此就沒有再剪頭髮。在16歲的時候,她的頭髮已經長達170.5厘米,打破健力士世界紀錄,成為擁有最長頭髮的青少年。至去年7月,她18歲的時候頭髮更達到200厘米長,打破自己的紀錄。

柏特留長頭髮12年之間,她一直視長髮是帶來好運的象徵,「我的頭髮給了我很多,我被稱為『真人長髮公仔』,現在是時候為它做點事了」,更決定將頭髮剪掉。柏特想過把剪掉的頭髮拍賣、捐給慈善機構或博物館等等。

柏特與媽媽討論的時候,媽媽就認為柏特的頭髮曾經創下紀錄,應該捐給博物館以激勵更多人。她為了鼓勵柏特將頭髮捐給博物館,更說如果柏特聽從她的建議,就會將自己的頭髮剪掉捐給慈善機構。

柏特剪掉頭髮之後覺得自己十分漂亮。(facebook專頁「Guinness World Records」短片截圖)

剪頭髮當日柏特直言自己興奮得來亦感覺緊張,因為不知道自己剪掉頭髮之後的樣子會是怎樣。完成剪髮之後,柏特被帶到1塊鏡子前面,看看自己剪頭髮後的樣子,她直言覺得自己十分漂亮,「太驚訝了,我就像是個小公主」,亦十分喜愛自己的新髮型,並說當天會是她的新開始。

柏特2米長的頭髮經整理成一紮之後量重,重量達到266克。她的頭髮會先被送到美國加州荷里活的Ripley’s Believe it or Not! 博物館展出,之後轉送到健力士世界紀錄博物館展出。

(Gusiness World Records)