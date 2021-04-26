日本廣島高中准男生着裙返學　尊重多元性別　鼓勵學生展現真我

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-26 19:00

日本社會的性別觀念偏向保守，身為性小眾較難衝破性別定型展現自我。不過近日廣島一所高中就打破傳統，透過開放校服限制，容許男學生選擇穿着裙裝或褲裝上學，尊重多元性別，同時鼓勵學生們以最自在方式活出最真實的自己。

日本廣島一所高中容許學生自行選擇穿着的校服樣式，期望打破性別定型，並鼓勵學生以最自在方式活出最真實的自己。（NHK截圖）

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穿裙是女生專利？日本廣島縣秋田町的立加計高等學校（Hiroshima Prefectural Kake High School）的學生或未必認同。該學校因所在縣市出現「少子化」問題，開放收取來自全國其他縣市的學生，校方因而更關注同學之間的差異所帶來的問題，故決定打破既定傳統，容許學生自行選擇穿着的校服樣式。

校長工藤晃一指出，在出生率下降及資訊急速變化的時代，尊重學生的多樣性比起充實的校園生活更為重要，「學校的關鍵詞是多元，校服就是展現多元的其中1個途徑。在與身邊人一樣的環境中，你難以自信地表達自己。我希望學生接受自己的樣子，在尊重多元的環境中過上自信的生活」。

立加計高等學校容許學生自行選擇穿着的校服樣式，校長工藤晃一認為，尊重學生的多樣性比起充實的校園生活更為重要。（NHK截圖）

在該校就讀高中2年級的男學生久保，每周就會選1至2天穿着校裙上課，即使踏單車上學也不會感到尷尬。他指有天看到1個男生在社交媒體貼出穿裙的相片，觸發他嘗試穿裙「我認為即使男人穿裙看起來也會很棒。在這所學校，男孩們也可以穿裙子，所以我認為我應該嘗試一下。這很有趣，當我考慮時，我不會感到任何不適，它是服裝的選擇之一」。

久保續指，當初有了穿裙的想法後，二話不說便向媽媽提出要求，幸獲媽媽支持，送上價值15000日圓（約1078港元）的校裙作為生日禮物。穿上期待已久的裙子後，久保才體會到別人的差別對待，令他不禁反省性別定型對多元性別人士的影響，「我感覺到自己被異樣的目光包圍，例如騎單車時從車上看到的眼光，以及當我在便利店內經過其他成人身邊時的眼光」。

就讀高中2年級的男學生久保每周會選1至2天穿着校裙上課，他指母親非常支持其決定。（NHK截圖）

除了校服，久保後來也決定挑戰性別定型留長髮，「我不問我為甚麼女孩會留長頭髮，男孩在社會上必須保持短髮，男士們似乎被迫男性化，我不喜歡。我留長頭髮是因為我想捐贈頭髮給因疾病治療而失去頭髮的人們，我認為沒有必要僅僅因為我是男人就要解釋這些原因」。

種種經歷讓久保更關注性別議題，他更於課堂上選擇相關議題作為報告的題目，「我選擇比較每個國家女議員的比例以及她們接受教育的環境，報告中還包括了我發現到的問題和帶來的影響，例如性別『相似性』對社會帶來的壓迫。我想知道是否有一個社會可以讓人看到自己的真實本性並表達真我，而不用戴着有色眼鏡看待自己的性別」。

看到久保的「大膽」行為，同學們也不知不覺受到啟發，其中男同學佐佐木直言，看到久保勇於挑戰大眾目光的舉動，自己也希望踏出第一步，「我開始感到自己有做各種事情的自由，並且認為我應該嘗試新事物，我認為這會是非常有趣的事情」。另一女同學木下也表示，以往因害怕別人的目光，不敢於學校表現自己，「在久保同學的影響下，我加入了學生組織，並積極參加學校活動，對此我感到很興奮」。

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