遊迪士尼遇小學生打尖　港媽勸阻疑被拍裙底報復　即場對質一句KO

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-16 13:30

「你知唔知你哋做緊嘅嘢係犯法㗎？」1名港媽日前帶年幼子女到主題樂園遊玩，排隊玩機動遊戲時被一群小學生「打尖」，她勸阻對方，引起那群學生不滿，不但大聲取笑她們的衣着，還疑似偷拍裙底報復。港媽大怒下找來負責人理論，並以一句說話令他們頓時收口。她事後投稿至facebook專頁，並問網民「我係咪做得太過份？」

1名港媽日前帶年幼子女到主題樂園遊玩，排隊玩機動遊戲時被一群小學生「打尖」，她勸阻對方，引起那群學生不滿。（示意圖，資料圖片）

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Facebook專頁「生仔要考牌系列」刊登該港媽的投稿，指日前帶2個孩子到迪士尼樂園影畢業相，順便入園遊玩，當日人流眾多，每項遊戲都要排30分鐘以上。在等候1個機動遊戲期間，後面有一群約小五、六年級的學生，他們「成班排到亂晒，又喺度玩」，突然有2個上前欲「打尖」，港媽即要求他們返回原位，「佢哋就開始留意我」▼▼▼

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港媽表示，事後回想都怕自己做得過份了，「雖然只係想嚇下佢哋，但會唔會為難咗個負責人？」，又指相信他們只是貪玩或報復，「其實唔係有咩壞諗法先咁做」。

很多網民都支持港媽的做法，「一啲都唔過份」、「唔過份喎，小五小六已經影裙底，中一、中二咪開始除bra帶」，認為保護自己和身邊人是應該的，而且啞忍縱容只助長他們愈來愈離譜，「唔受教訓唔會驚」。有網民就指出樂園規定不能使用自拍神棍，再有類似事情發生應向職員投訴。

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