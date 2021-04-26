網民日本買樓收租　突要付2.1萬換熱水爐呻貴：屋企嗰個都係$4000

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-26 20:30

香港樓價高企，不少人想買樓收租會考慮轉戰外地。有網民分享日本買收租經驗，更提到最近接到代理通知需要更換熱水爐，收費達30萬日圓（約2.1萬港元）。有人認為「隔山買牛」難免被劏，指「收租全世界最好就係香港」，不過亦有人對買海外樓感興趣。

有網民分享在日本買樓收租，但最近被通支需要支付超過2萬元更換熱水爐，覺得十分昂貴。（GettyImages）

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樓主在香港討論區上發文，指自己有在日本買樓收租，最近接到代理通知，說物業內的熱水爐壞了，「Agent話買個新嘅連安裝要30萬Yen」，感到「嘔血」，問有沒有熟悉的網民可以提供意見。

有網民指坊間經常流傳日本買樓收租回報高，「7%至9%回報，只係2萬小事啦」。樓主就回應指，他的物業經常吉租，「租客一退租，吉屋就倒貼，執一執又係錢，搵新租客又係錢，扣扣埋埋2%至3%已經偷笑」，他更說2萬元的熱水爐實在太貴，自己家中使用的都只是4000元而已。

有人回應樓主，指日本樓有7%至9%回報，2萬元費用只屬小事。（GettyImages）

留言中有人說自己在日本買公司買樓，「買幾棟收租」，分享指自己持有其中1個價值約1.5億日圓（約1080萬港元）的物業，每年收租約1200萬日圓（約86萬港元），租金的5%為管理公司收費，另外每年需要支付約60萬日圓（約4.3萬港元）的固都稅。他提到搵「稅理士」報稅可以享有抵扣，「基本上去日本所有開支，食住行茶煙飯，有發票就可以扣稅」，「整體淨回報扣稅扣所有費用後都有6%淨回報」。

帖文引來網民討論，不少都認為物業遠在日本，凡事都需要代理處理，難免會被收取較高費用。日本買樓收租投資亦在網民中引起討論：【點擊下圖放大即睇網民留言 ▼ ▼ ▼】

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