買樓收租每月袋$3500　連登仔讚揸磚頭最穩陣　卻嘆香港冇未來？

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-29 14:30

買樓收租退休唔使做，是不少人的終極夢想！有連登仔在討論區上分享，指自己收租的單位扣除所有相關支出之後，「已經每個月正現金流$3500」，笑言比起努力打工及做生意，還是買樓收租等增值最可靠，但同時亦慨嘆這種事實變相不鼓勵港人創業及創新，擔心這個城市會沒有未來。

有網民分享個人持有物業的經歷，指出租的單位已經達至正現金流，引起討論。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

網民司馬仲達在連登討論區上以「租畀人嗰層樓已經每個月正現金流$3500」為題發文，指自己近日計數，該個單位扣除供款本金、利息、管理費、火險、家居保、地稅及差餉等支出之後，已經可以每個月產生3500元的正現金流，袋袋平安。

樓主坦言「心諗我咁辛苦打一世工、或者其他朋友做生意、一個疫情可能就收皮，反而優質資產逐年增值最穩陣」。他因而感嘆：「香港真係唔鼓勵創業、創意同創新，因為揸磚頭最穩陣，但諗諗下呢個城市仲有將來咩？」

樓主提到，即使自己辛苦返工一世或是與朋友做生意，亦不及買樓收租穩陣。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

有網民亦認同樓主案例，更指「租金收入只係Bonus，樓價每年槓桿升值先係重點」，因為100萬首期購入的單位隨時每年升值100萬，變相升值1倍，「極低風險，極高回報，冇樓喺手嘅人唔會明」。

不過亦有人表示，買樓收租亦都可以有意外發生，例如「漏水壞嘢要搵你整」、「唔好彩大維修又十幾萬」，租約之間單位亦可能會丟空沒有租金收入，又或者認為「搞咁多嘢先得3500蚊」，寧可作其他投資。

同場加映：新盤開售上車業主金句盤點！移民無望唯有買樓、買樓好過中六合彩【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

+ 10 + 10 + 10

同場加映：同事買GME賺幾十萬 辭職炒股卻遇大跌市 樓主：輸錢皆因贏錢起【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

同事買GME賺幾十萬 辭職炒股卻遇大跌市 樓主：輸錢皆因贏錢起

+ 5 + 5 + 5

+ 4 + 4 + 4

同場加映：股民20萬積蓄All in美股曾翻倍 55萬盡買GME勁蝕 哭訴輸淨8萬【點擊下圖放大即睇故事內容▼ ▼ ▼】

股民20萬積蓄All in美股曾翻倍 55萬盡買GME勁蝕 哭訴輸淨8萬

👇👇👇按圖即睇股民由勁賺變勁蝕過程👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

同場加映：老闆愛買美股變燈神 老細賣出下屬即買入賺5位數：萬試萬靈【點擊下圖放大即睇故事內容▼ ▼ ▼】

老闆愛買美股變燈神 老細賣出下屬即買入賺5位數：萬試萬靈