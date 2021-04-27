女子用1個IG功能　揭男友曾Like異性情趣內衣相：救命，好核突

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-27 22:00

部份情侶開始交往後，女方或會限制男友與其他女子的互動，有女子就在網上訴苦，指最近經社交平台Instagram的推薦用戶功能，發現男友曾對其女性朋友身穿情趣內衣的照片按讚，讓她直呼「好核突」。

有女子在香港討論區發文，表示最近發現男友曾對1名女性友人的情趣內衣照按讚。（《來自星星的你》劇照）

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該名女網民在Dcard討論區發文，表示近日使用IG時，無意中點入IG推薦的用戶，未料發現了男友曾對1名女性朋友的情趣內衣相「畀Like」，大呻男友非常「可怕」和「核突」，又指摘對方為何不偷偷開設另一帳戶，背着她關注其他女子，「唔好畀我發現」，驚呼「我唔會再撳入IG推薦嘅用戶啦」。

樓主續指，當她就此事向男友「攤牌」時，對方直接表示不記得曾經按讚，反斥她搬出過去已久的事上枱面討論，「只不過係like post都攞出嚟講」，其後開始心情煩躁，嫌樓主麻煩並不再理會；即使樓主指摘他性幻想相中人，也沒有否認。

女網民指自己事後向男友攤牌，對方則反斥她小題大做，氣得她想提分手。（《原諒他77次》劇照）

她又稱，除了發現男友曾對情趣內衣相按讚外，還得知對方在追求她期間，曾在朋友的帖文留言「話佢好誘惑」，假如自己當時知情，一定會拒絕交往。感情生變，樓主坦言忙完大學本學期的功課和考試後，便會提出分手。

帖文引來網民討論，有人認同樓主應該分手，「直接分手啦，點解仲忍，我ex（前度）都係咁，我唔開心仲躁返我轉頭」、「畀我真係會即刻分手」；但有網民就指男友的行為不構成出軌，只是樓主反應太大，「like相啫，又唔係出軌，連IG睇咩、like咩都要（管）？」、「咁妳係咪完全唔睇靚仔先？見到嗰啲歐巴曬肌肉自己就哇哇叫，而家自己條仔like下張相又瓜瓜叫」。

（Dcard）

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