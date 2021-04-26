風水輪流轉　遇着曾日日羞辱自己嘅前老細嚟應徵：應唔應該請佢？

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-04-26 19:30

一名網友提到多年前在一間工廠當學徒，常常被老闆羞辱，如今自己也開公司當老闆，卻碰上那位羞辱自己的老闆來應徵！如果他發現新的老闆是自己的話，是否會被他誤會自己在羞辱他呢？

但是看著他50幾歲又有小孩要養，公司還經營不善倒閉，又於心不忍，讓網友實在不知道自己到底該不該錄取前老闆！

以前日日受盡凌辱被問候 如今風水輪流轉 點圖睇睇嗰位網友嘅原文👇👇👇

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網民怎麼看？「放心錄取他吧！這種狗眼看人低的老闆也不會記得自己羞辱過的人」、「經營企業不該用同情心錄取人，這世界上很多人都不容易，一切全靠自己的本事去爭取機會，這就是商道」、「如果我是你，我會給那位前老闆一個工作機會，並且會展現自己的大方，因為沒什麼事情過不去的」、「商場如戰場！」。

大部分網友還是覺得原Po可以錄取這位以前的老闆，畢竟以時過境遷，展現自己大方的一面。

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