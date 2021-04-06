澳洲餐廳單據竟稱客人為「兩個很討厭的亞洲人」　老闆還貼圖讚好

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-06 14:55

澳洲昆士蘭省一名餐廳老闆海斯頓（Shay Hayston）3日在社群平台分享餐廳收據寫着顧客為「兩個非常討厭的亞洲人」的照片引起眾怒。海斯頓最終在輿論壓力下道歉表示：「對自己感到失望及尷尬，這些行為違背了我引以為傲的一切。」

美國媒體《紐約郵報》（New York Post）報道，海斯頓在標註「兩個非常討厭的亞洲人」的收據照片下寫着圖說：「天哪，我愛我的員工。」外加3個笑到流淚的表情符號（點圖放大瀏覽）👇👇👇

舉報這則貼文的馬達拉（Alec Madara）直指近期全球「仇視亞洲人」犯罪激增，這篇貼文非常不妥。

海斯頓在道歉聲明表示，自己當老闆6年期間始終致力推動多元文化，承諾未來會跟團隊「追求多樣和包容性的核心目標」。

《澳洲新聞網》（news.com.au）指出，澳洲國立大學（Australian National University）在COVID-19大流行期間進行的研究發現，8成亞裔澳洲人曾遭受歧視。 而美國去年的仇視亞洲情緒也節節攀升，自去年3月至今已發生約3,800宗與仇恨亞洲人有關的案件。

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