新加坡旅遊氣泡｜要符5條件　4類人免接種疫苗　8大申請須知一覽

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-04-27 12:00

【新加坡／航空旅遊氣泡／疫苗接種／申請資格】本港新冠肺炎疫情近日稍稍穩定，香港與新加坡公布，雙邊「航空旅遊氣泡」協定下的專屬航班將於5月26日啓航，一般申請者需符合5項條件，當中包括要接種2劑疫苗，但有4類人毋須接種疫苗亦可申請，以下8大須知一一話你知，如果做漏這幾件事，隨時被拒入境。

即睇新加坡旅遊氣泡8大申請重點！5類人可申請，做漏呢幾樣或DQ▼▼▼

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香港與新加坡去年11月達成「航空旅遊氣泡」協定，專屬航班原訂於該月啓航，惟因香港疫情延後實施。港府表示，隨着香港疫情自2月中逐漸穩定，而新加坡疫情管控一直良好，兩地政府認為現時是合適時機重啓「航空旅遊氣泡」，而雙方在5月26日啓航前，會繼續密切留意兩地疫情發展。

香港與新加坡公布，雙邊「航空旅遊氣泡」協定下的專屬航班將於5月26日啓航。（資料圖片）

至於預訂「航空旅遊氣泡」下專屬航班機票，港府表示相關航空公司稍後會公布。

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不過以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。