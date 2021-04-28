男童坐挖泥機玩手掣　家長只顧影相打卡　網民斥：唔識湊就唔好生

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-28 10:00

打卡重要過一切？有網民日前於粉嶺目擊1名沒戴口罩的男童，坐上路邊的挖泥機上把玩手掣，旁邊1對相信是其父母的男女不但未有阻止，更取出手機為男童拍照「打卡」。相片引來網民狠批，直斥父母不負責任，一旦出意外後果可大可小，「佢老豆老母無腦㗎喎！咁樣小朋友好危險，唔識湊就唔好生，影張相真係咁重要？」。

有網民早前目擊1名男童坐上路邊的挖泥機上把玩操控手掣，家長未有阻止，反而以手機拍照「打卡」。（fb「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」圖片）

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有網民周日（25日）於facebook群組「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」發文，指途經粉嶺和興路1個工地時，見到1名男童坐到工程範圍內的1架挖泥機上，雙手把玩操控手掣。

從樓主上載的相片可見，坐在挖泥機座位的男童未有佩戴口罩，雙手放上操控手掣，猶如工人上身，正在控制機械。相片旁邊站着一對成年男女，女方帶着放有球拍的環保袋，疑是男童的父母。兩人站於工地範圍外，未有阻止男童裝作操控挖泥機，父親專注望着男童，母親則把握機會，取出手機為兒子拍照「打卡」，絲毫不覺得有問題。

相片引起網民討論，不少人批評相中父母沒有好好管教兒子，直斥一家人「無家教」，萬一發生意外後果不堪設想，「有咩事真係多得佢哋唔少」、「先唔講危唔危險，唔好搞人哋啲嘢係常識吧？」、「佢老豆老母無腦㗎喎！咁樣小朋友好危險，唔識湊就唔好生，影張相真係咁重要？」。

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