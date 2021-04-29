巴西豪宅泳池底部完整倒塌　淹沒下層停車場　網民：偷工減料？

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-29 15:00

停車場水浸的原因竟然是樓上泳池倒塌？巴西聖埃斯皮里圖州發現罕見的塌泳池事件，閉路電視畫面被放上Reddit引發熱議，片中1個窄長泳池底部突然倒塌，池水、磚塊等一次過跌落樓下的停車場，車輛被水沖到浮起，幸好事發時附近無人，網民質疑泳池像沒有鋼筋一樣，更稱居民們要自求多福。當地傳媒指事發地點是當地的豪華公寓大廈，事後所有居民要撤離。建築公司認為沒有倒塌危險，但工程專家則認為調查清楚前，要居民搬回去是不負責任的行為。

巴西大廈泳池突然倒塌，樓下的停車場馬上水浸。（Twitter影片截圖）

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日前有網民在Reddit上傳閉路電視片段，從畫面所見事發於當地時間22日晚上10時左右，畫面原本拍攝1個窄長的小型泳池，四圍佈置了不少植物和燈，周圍沒有任何人。突然泳池底部陷落，水池底部的藍色瓷磚整塊跌落下層，畫面隨即切換到下層停車場的閉路電視，停車場天花塌下，大量水、石頭及建築物料倒下來，車場即時水浸，車輛浮起來並被推前了幾尺。幸好當時停車場上下層都沒有人，上傳影片的網民稱事件中沒有居民受傷。

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事件其實發生於於巴西聖埃斯皮里圖州維拉維拉市（Vila Velha），大廈所有人都要撤離，外媒指大廈建於2018年，建築公司會為270名居民支付酒店費用，泳池倒塌可能涉及鋼筋問題。網民看片後稱游泳池底像無鋼筋一樣，指建築公司可能偷工減料，而且建築才落成沒多久就出現危險意外，結構一定有問題，居民應該盡快搬走，「想像這個是充滿泳客的泳池」、「以後都不會在建在半空的泳池游水」，又感嘆泳池還好不是建在大廈頂部，否則後果不堪設想。

當地傳媒指出事的豪華公寓大廈叫Parador，俯瞰着對面的Itaparica海灘，是當地很受歡迎的黃金地段。建築公司稱這個新落成的泳池耗資100萬雷亞爾（約140萬港元），長約25米，物業經理指泳池結構的底部完全損毀，但側面完好無缺。建築公司會和居民對話再作處理，但認為建築結構不受影響，應該沒有倒塌風險，已聘請公司作進一步評估，居民會於27日後才搬回去。

有居民透露出事時他們聞到很濃烈的煤氣味，之後就聽到泳池倒塌的巨響，他們嚇到什麼都沒帶就逃離大廈。大廈內90套公寓、約270名居民全部撤離，附近的居民稱事件非常可怕，見到大廈居民撤離時非常匆忙，許多小孩都像未睡醒一樣。

聖埃斯皮里圖州工程與農學委員會的工程及建築專家前往視察，認為泳池鋼筋因滲漏導致腐蝕，從而令池底支撐力不足，最後底部完全塌陷，牆體都出現一些裂縫；專家發現底層部分支撐都有問題，現階段要居民搬回去是不負責任的舉動，消防部門亦前往評估。

（綜合）