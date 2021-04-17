巴西女打工業矽膠整容　全臉爆腫下垂恐怖變形　網上眾籌結局超慘

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-17 21:00

「我只想得到尊重！」巴西1名30歲跨性別女子奧利韋拉（Juju Oliveira）2017時為了整容，竟去地下診所將250毫升工業用的矽膠打入自己的臉頰、下巴和鼻子上，最後導致整塊臉頰垂下，結果引起全國關注。她之後曾網上眾籌，只要籌到4.5萬雷亞爾（約6.3萬港元）的手術費足以移除矽膠，但一直未達標，終放棄籌款。奧利韋拉稱有許多人取笑她的樣子，甚至形容她的臉像陰囊，但她已決定放棄做手術，希望大家可以尊重並停止取笑她。

巴西跨性別女子奧利韋拉將工業矽膠打到臉上，結果令臉頰嚴重下垂，她稱經常被人取笑。（「oliveirajuju358」IG影片截圖）

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30歲巴西跨性別女子奧利韋拉在2017年為了整容，到地下診所做手術，將250毫升的工業矽膠注入臉頰、鼻子、下巴、下顎，導致整張臉嚴重腫脹而且下垂，樣子變得非常奇怪，她後來找到正規的醫生作診斷，原定在聖保羅執行修復手術，但她無法支付手術費，所以才在網上眾籌。

奧利韋拉稱有人形容她的樣子像巴西電視劇虛構角色「Fofao」，因角色的臉看上去像陰囊，故經常被人取笑。她向IG粉絲稱自己急需財務支援，說自己不滿意外表，人們又取笑她的樣子，加上臉上矽膠可能對健康有影響，故希望做手術移除矽膠，其間因為她的樣子被網民取笑及欺凌，意外引起全國關注。

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去年9月，奧利韋拉已開始眾籌手術費用，但遲遲未達標，早前更在IG宣布已經關閉自己的籌款計劃。她原本的籌款目標是4.5萬雷亞爾（約6.3萬港元），但最後只籌得2萬雷亞爾（約2.8萬港元）。她公開自己的銀行資料，希望會獲善心人繼續捐款。

她早前曾拍片稱非常難過，發現自己無法做手術，要繼續面對這個樣子，臉蛋已經完全「變形」，「人們會繼續欺負我」，她後來又刪除了這段影片。

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奧利韋拉稱有人形容她的樣子像巴西電視劇虛構角色「Fofao」，因角色的臉看上去像陰囊，經常被人取笑。（facebook圖片）

最近奧利韋拉透露自己曾經在街上遇襲，令她相當難過，她現在已不希望摘下臉上的矽膠，「我只是想得到尊重」，希望人們不要在大街上招惹自己。

奧利韋拉決定不進行手術，原本打算將眾籌款項用作生活費，也可將錢退回給捐款者，但她最後決定將錢捐給某間機構。較早前有當地傳媒爆料，指她2月時將善款用來買電單車，但她隨即強烈否認，表示自己之前才和南部州分南里約格蘭（Rio Grande do Sul）一群有需要的小孩一起過聖誕節，並用籌得的200雷亞爾（約278港元）為孩子們買禮物，強調自己希望多做善事。

（綜合）

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